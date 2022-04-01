Son dakika haberleri! Tunus'ta Nahda lideri Gannuşi ifade vermek üzere Terörle Mücadele Şubesine çağrıldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Tunus'ta Nahda lideri Gannuşi ifade vermek üzere Terörle Mücadele Şubesine çağrıldı

01.04.2022 14:14
Son dakika haberleri! Tunus'ta Nahda lideri Gannuşi ifade vermek üzere Terörle Mücadele Şubesine çağrıldı

Gelen son dakika haberine göre Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin İçişleri Bakanlığına bağlı Terörle Mücadele Şubesi tarafından ifadeye çağrıldığı bildirildi.

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin İçişleri Bakanlığına bağlı Terörle Mücadele Şubesi tarafından ifadeye çağrıldığı bildirildi.

Nahda Hareketinden eski milletvekili ve avukat Semir Dilo, yaptığı açıklamada, çarşamba günü çevrim içi düzenlenen Meclis oturumuna katılan milletvekilleriyle beraber Gannuşi'nin de ifade vermeye çağrıldığını aktardı.

Dilo, Gannuşi'nin bugün saat 16.00'da Terörle Mücadele Şubesine gelmesi yönünde yazılı bir mesaj aldığını belirtti.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de Temsilciler Meclisi çalışmalarını askıya almasına karşı çıkan milletvekilleri 30 Mart'ta çevrim içi oturum düzenlemişti.

Meclisteki 217 milletvekilinden 121'inin katıldığı oturumda Said'in 25 Temmuz olağanüstü kararlarının iptali için sunulan yasa tasarısı onaylanmıştı.

Cumhurbaşkanı Said Meclisi fethettiğini duyurdu

Çevrim içi oturum düzenlemesini "yasa dışı" olarak değerlendiren ve milletvekillerini başarısız bir "darbe girişiminde" bulunmakla suçlayan Cumhurbaşkanı Said ise, aynı gün Meclisi feshettiğini duyurmuştu.

Bu gelişmenin ardından dün Meclis Başkanı Gannuşi, 30 milletvekilinin Terörle Mücadele Şubesi tarafından sebep gösterilmeksizin ifade vermeye çağrıldığını açıklamıştı. Gannuşi ayrıca parlamentonun feshedilmesi kararını da reddettiğini belirtmişti.

Tunus'ta bazı kesimler, kararnamelerle yetkilerini genişleten Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Tunus'ta Nahda lideri Gannuşi ifade vermek üzere Terörle Mücadele Şubesine çağrıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Tunus'ta Nahda lideri Gannuşi ifade vermek üzere Terörle Mücadele Şubesine çağrıldı - Son Dakika
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