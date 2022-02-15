Son dakika haberleri... Tunus'ta siyasi partilerden Cumhurbaşkanı ve Başbakan hakkında suç duyurusu - Son Dakika

Tunus'ta üç siyasi parti "yetkisini aşma, nüfuzunu ve kamu malını kötüye kullanma" gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Kays Said ve Başbakan Necla Buden'in yanı sıra Maliye, İçişleri ve Kültür bakanları hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ülkedeki Demokratik Akım Partisi, Cumhuriyetçi Parti ve Tekettul Partisi konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "yetkisini aşma, nüfuzunu ve kamu malını kötüye kullanma" gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Said ve Başbakan Buden'in yanı sıra Maliye Bakanı Siham Bugadiri, İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin, Kültür Bakanı Hayat Kattat el-Karmazi ve araştırmayla ortaya çıkacak tüm isimler hakkında Sayıştay Birinci Başkanı'na suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

"Meclis, Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Kurumu ve başkentteki Bardo Müzesi'nin hukuka aykırı şekilde kapatılması ve çalışanlarının iş yapmalarının engellenmesi" üzerine, söz konusu suç duyurusunun yapıldığı aktarıldı.

Parlamentonun çalışmaları donduruldu

Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği "olağanüstü" kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurdu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı.

Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı. Cumhurbaşkanının aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Ülkedeki siyasi ve sivil toplumdan birçok kesim Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Kurumu Genel Sekreteri görevden alındı

Tunus'taki anayasal kurumlardan Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Kurumu Genel Sekreteri Enver bin Hasan, 20 Ağustos 2021'de Cumhurbaşkanı Said tarafından imzalan kararnameyle görevden alınmıştı.

Cumhurbaşkanlığı kararının ardından, İçişleri Bakanlığınca kurumun genel merkezi güvenlik güçlerinin kontrolünde boşaltılmıştı.