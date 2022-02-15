Üye Girişi
Son dakika haberleri... Tunus'ta siyasi partilerden Cumhurbaşkanı ve Başbakan hakkında suç duyurusu - Son Dakika

Son dakika haberleri... Tunus'ta siyasi partilerden Cumhurbaşkanı ve Başbakan hakkında suç duyurusu

15.02.2022 19:45
Son dakika haberleri... Tunus'ta siyasi partilerden Cumhurbaşkanı ve Başbakan hakkında suç duyurusu

Son dakika haberler: Tunus'ta üç siyasi parti "yetkisini aşma, nüfuzunu ve kamu malını kötüye kullanma" gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Kays Said ve Başbakan Necla Buden'in yanı sıra Maliye, İçişleri ve Kültür bakanları hakkında suç duyurusunda bulundu.

Tunus'ta üç siyasi parti "yetkisini aşma, nüfuzunu ve kamu malını kötüye kullanma" gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Kays Said ve Başbakan Necla Buden'in yanı sıra Maliye, İçişleri ve Kültür bakanları hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ülkedeki Demokratik Akım Partisi, Cumhuriyetçi Parti ve Tekettul Partisi konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "yetkisini aşma, nüfuzunu ve kamu malını kötüye kullanma" gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Said ve Başbakan Buden'in yanı sıra Maliye Bakanı Siham Bugadiri, İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin, Kültür Bakanı Hayat Kattat el-Karmazi ve araştırmayla ortaya çıkacak tüm isimler hakkında Sayıştay Birinci Başkanı'na suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

"Meclis, Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Kurumu ve başkentteki Bardo Müzesi'nin hukuka aykırı şekilde kapatılması ve çalışanlarının iş yapmalarının engellenmesi" üzerine, söz konusu suç duyurusunun yapıldığı aktarıldı.

Parlamentonun çalışmaları donduruldu

Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği "olağanüstü" kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurdu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı.

Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı. Cumhurbaşkanının aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Ülkedeki siyasi ve sivil toplumdan birçok kesim Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Kurumu Genel Sekreteri görevden alındı

Tunus'taki anayasal kurumlardan Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Kurumu Genel Sekreteri Enver bin Hasan, 20 Ağustos 2021'de Cumhurbaşkanı Said tarafından imzalan kararnameyle görevden alınmıştı.

Cumhurbaşkanlığı kararının ardından, İçişleri Bakanlığınca kurumun genel merkezi güvenlik güçlerinin kontrolünde boşaltılmıştı.

YORUMLAR
500

Hizb-i İslami Partisi, cumhurbaşkanı, Başbakan, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Tunus'ta siyasi partilerden Cumhurbaşkanı ve Başbakan hakkında suç duyurusu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:49 Son Dakika: Türkiye'de 15 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 309 kişi vefat etti, 94 bin 730 yeni vaka tespit edildi
19:48 Rumeli türkülerinin sevilen sesi Arif Şentürk yaşamını yitirdi
19:39 Florya'da gerginlik! Galatasaraylı futbolculardan Torrent'e olay tepki
19:28 Bursa'da feci ölüm! Çalışırken 6. kattan düşen işçi, inşaat demirlerine saplandı
19:19 Fenerbahçe tarihinde benzeri görülmedi! Ali Koç sezon sonunda acı bir ilki daha yaşayabilir
18:48 Terör örgütü PKK'dan Azez'e roketli saldırı: 4 sivil ölü, 12 sivil yaralı
18:47 6'lı görüşmede yer alan Ahmet Davutoğlu konuştu! İşte Kılıçdaroğlu'nun ittifak için önerdiği yeni isim
18:24 Marketlerden şaşkına çeviren fahiş fiyat kurnazlığı! 1 liraya alıp 24 liraya satıyorlar
18:08 Son Dakika: Meclis'te kalp krizi geçiren AK Partili Fetani Battal, ameliyata alındı
18:07 Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Fenerbahçe'nin kalecisini bedavaya renklerine bağlıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 19:55:06. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Tunus'ta siyasi partilerden Cumhurbaşkanı ve Başbakan hakkında suç duyurusu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement