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Son dakika haberleri... Tunus'ta üç siyasi partiden Cumhurbaşkanı'nın erken seçim ve referandum kararına tepki - Son Dakika

Son dakika haberleri... Tunus'ta üç siyasi partiden Cumhurbaşkanı'nın erken seçim ve referandum kararına tepki

14.12.2021 15:09
Son dakika haberleri... Tunus'ta üç siyasi partiden Cumhurbaşkanı'nın erken seçim ve referandum kararına tepki

Son dakika haber: Tunus'ta üç siyasi parti, Cumhurbaşkanı Kays Said'in dün aldığı kararları "25 Temmuz'da Anayasa'ya karşı düzenlenen darbenin devamı" olarak nitelendirdi.

Tunus'ta üç siyasi parti, Cumhurbaşkanı Kays Said'in dün aldığı kararları "25 Temmuz'da Anayasa'ya karşı düzenlenen darbenin devamı" olarak nitelendirdi.

Demokratik Akım Partisi, Tekatül Partisi ve Cumhuriyetçi Parti tarafından başkent Tunus'ta düzenlenen sempozyumda konuşan parti liderleri, Cumhurbaşkanı Said'in dünkü ulusa sesleniş konuşmasında duyurduğu erken seçim ve referandum kararlarını değerlendirdi.

Tunus parlamentosunda 22 milletvekiliyle temsil edilen Demokratik Akım Partisinin Genel Sekreteri Gazi eş-Şavuşi, "diğer sosyal demokrat partilerle birlikte Cumhurbaşkanı'nın kararlarına tamamen karşı olduklarını ve üç parti olarak Said'in kararlarına karşı sokak gösterilerinin de dahil olabileceği ortak mücadele verileceğini" söyledi.

Konuşmacılardan Tekatül Partisi Lideri Halil ez-Zaviye de, "Cumhurbaşkanı'nın dün yaptığı konuşma, Anayasa'yı ve meşruiyetini ihlal etmeye devam ettiğinin bir göstergesi. Bu kararlar Anayasa'ya karşı düzenlenen darbenin devamı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı'nın yol haritasıyla hiç ilgilenmediğini belirten Zaviye, "ulusal çapta faaliyet gösteren resmi veya sivil tüm güçleri, ekonomik ve sosyal koşulları daha da zorlaştıracak bu kararların karşısında durmaya" davet etti.

Cumhuriyetçi Parti Genel Sekreteri İsam eş-Şebbi ise, erken seçime gidilmesi gerektiğini ancak bu kararın ülkedeki tüm ulusal güçleri kapsayan, kimseyi dışlamayan, her türlü makul görüşü benimseyen bir ulusal uzlaşıyla alınması gerektiğini vurguladı.

Said'in tek yanlı kararlarına tepki gösteren Şebbi, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı Said, Tunusluları bölmeye devam ediyor. Demokratik yola ve Anayasa'nın meşruiyetine karşı yaptığı darbeyi sadece kendi fikirlerini içeren bu açıklamalarıyla sürdürüyor."

Said'in referandum ve erken seçim kararı

Tunus Cumhurbaşkanı Said, devlet televizyonunda dün yayımlanan ulusa sesleniş konuşmasında, 25 Temmuz 2022'de hükümet sistemi değişikliği için Anayasa referandumuna, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçime gidileceğini duyurdu.

Said, konuşmasında 25 Temmuz 2021'de aldığı "olağanüstü kararlar" doğrultusunda çalışmalarını dondurduğu Meclisin ise 17 Aralık 2022'de yapılacak erken genel seçimlere kadar kapalı kalacağını söyledi.

Said, ülkede Ocak 2022'de "ulusal diyalog" sürecinin başlatılacağını, çevrim içi ortamda yapılacak diyalog sürecinin 20 Mart'a kadar devam edeceğini kaydetti.

Tunus'taki siyasi kriz

Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinin ardından 22 Eylül'de de bazı yeni kararnameler yayımlamıştı.

Bu kararnamelerle cumhurbaşkanının yasama ve yürütme yetkisi genişletilmiş, ayrıca yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon da feshedilmişti.

Said'in aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açmıştı.

Ülkedeki krizden çıkılması için birçok siyasi ve sivil toplum kuruluşu uzun süredir geniş kapsamlı "ulusal diyalog" çağrısı yapıyor.

Hizb-i İslami Partisi, cumhurbaşkanı, Anayasa, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Tunus'ta üç siyasi partiden Cumhurbaşkanı'nın erken seçim ve referandum kararına tepki - Son Dakika


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