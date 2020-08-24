Son dakika haberleri! Tunus'ta Yolsuzlukla Mücadele Ulusal Heyeti Başkanı görevden alındı - Son Dakika

Tunus Bakanlar Kurulu, ülkede 14 Ocak Devrimi sonrasında kurulan Yolsuzlukla Mücadele Ulusal Heyeti'nin (INLUCC) Başkanı Şevki Tayyib'in görevinden alınmasına karar verdi.

Bakanlar Kurulu'nun toplantısının akabinde yapılan yazılı açıklamada, Şevki Tayyib'in INLUCC başkanlığı görevinden alındığı ve yerine Imad Buharis'in getirildiği belirtildi.

Açıklamada, Tayyib'in görevden alınma nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

INLUCC, Tunus'ta 14 Ocak Devrimi ile başlayan yolsuzluk ve rüşvetle mücadele çalışmaları neticesinde 24 Kasım 2011'de kurulmuştu. Şevki Tayyib ise heyet başkanlığına Ocak 2016'da getirilmişti.