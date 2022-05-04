Son dakika haberleri: Tunus'tan Avrupa'ya geçmeye çalışan 28 düzensiz göçmen gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Tunus'tan Avrupa'ya geçmeye çalışan 28 düzensiz göçmen gözaltına alındı

04.05.2022 19:47
Son dakika haberleri: Tunus'tan Avrupa'ya geçmeye çalışan 28 düzensiz göçmen gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Tunus'tan Avrupa'ya yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 28 düzensiz göçmenin gözaltına alındığı bildirildi.

Tunus'tan Avrupa'ya yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 28 düzensiz göçmenin gözaltına alındığı bildirildi.

Tunus İçişleri Bakanlığı'na bağlı Jandarma Kuvvetleri Sözcüsü Hüsameddin el-Cebabli tarafından yapılan yazılı açıklamada, Nabel ve Safaks kentinde düzenlenen iki ayrı operasyonda Tunus'tan Avrupa'ya geçmeye çalışan 28 yasa dışı göçmenin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, gözaltına alınan düzensiz göçmenlerin sorgulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına sevk edildiği kaydedildi.

Tunus İçişleri Bakanlığı'ndan 21 Nisan'da yapılan açıklamada, 2022 yılı başından itibaren engellenen 205 yasa dışı göç girişiminde, 3 bin 162 düzensiz göçmenin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Her yıl binlerce göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken, bir kısmı ise denizde can veriyor.

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İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Göçmen, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Tunus'tan Avrupa'ya geçmeye çalışan 28 düzensiz göçmen gözaltına alındı - Son Dakika


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