Son dakika haberleri: Tunus ve Filistin'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Tunus'ta 1483'e, Filistin'de 573'e yükseldi.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 25 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 1220 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 1483'e, vakaların 63 bin 126'ya ulaştığı kaydedildi.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria ve Gazze'de 8 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 633 kişinin enfekte olduğu kaydedildi.

Açıklamada, can kayıplarının 573'e, vakaların 67 bin 184'e çıktığı aktarıldı.