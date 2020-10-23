Son dakika haberleri! Tunus ve Libya'da Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Tunus'ta 784'e, Libya'da 774'e yükseldi.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 hastası 44 kişi daha yaşamını yitirdi ve 1322 yeni vaka kaydedildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 784'e, vaka sayısı da 47 bin 214'e çıktı.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada ise Kovid-19 nedeniyle 6 kişinin daha yaşamını yitirdiği, böylece can kaybının 774'e ulaştığı aktarıldı.

Açıklamada 764 kişinin enfekte olduğu ülkede, vakaların 53 bin 384'e, iyileşenlerin sayısının da 29 bin 619'a yükseldiği ifade edildi.