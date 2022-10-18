Son dakika haberleri! Tüpten sızan gaz bomba gibi patladı, evde yangın çıktı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Tüpten sızan gaz bomba gibi patladı, evde yangın çıktı

18.10.2022 00:58
Son dakika haberleri! Tüpten sızan gaz bomba gibi patladı, evde yangın çıktı

Gelen son dakika haberine göre Aydın'ın Efeler ilçesinde müstakil bir evde mutfak tüpünden sızan gazın sıkışması sonucu meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde müstakil bir evde mutfak tüpünden sızan gazın sıkışması sonucu meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kemer Mahallesi 1715 sokak üzerindeki müstakil bir evde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T. (73) isimli kadına ait bir evde bulunan mutfak tüpünden sızan gaz sıkışarak patlamaya neden oldu. Patlamanın etkisi ile evin çatısında delik oluşurken, çatıdan sıçrayan parçalar çevreye savruldu. Patlama sonrası evde yangın çıkarken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, olay sırasında şans eseri sokakta olan ev sahibi yaşlı kadın da faciadan kıl payı kurtuldu.

"Çok şiddetli bir patlama sesi duydum"

Patlamanın yaşandığı sokakta ikamet eden Selahattin Öztürk, olay anında şiddetli bir patlama sesi duyduğunu ifade ederek, "Odamda oturuyordum. Dışarıdan kadın bağrışmaları duydum ve kavga olabileceğini düşünerek dışarı çıktım. Odama geri döner dönmez büyük bir patlama sesi duydum ve tekrar geri geldim. Kapının önüne çıktığımda çatıdan tuğlalar sokağa fırlamış ve evde yangın başlamıştı. 70 senelik komşumuz olaya çok çok üzüldük. Yangının diğer evlere sıçramasından da çok korktum ama Allah'a çok şükür itfaiyeciler zamanında gelerek söndürdüler" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

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Son Dakika | Ellerine aldıkları dallar ile yangını söndürdüler Son Dakika | Ellerine aldıkları dallar ile yangını söndürdüler Ellerine aldıkları dallar ile yangını söndürdüler Ellerine aldıkları dallar ile yangını söndürdüler
Kaynak: İHA

Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Tüpten sızan gaz bomba gibi patladı, evde yangın çıktı - Son Dakika

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