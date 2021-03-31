Tüpten sızan gaz bomba gibi patladı, mahalle ayağa kalktı - Son Dakika

Tüpten sızan gaz bomba gibi patladı, mahalle ayağa kalktı

31.03.2021 11:55
Tüpten sızan gaz bomba gibi patladı, mahalle ayağa kalktı, System.String[]

Samsun'da tüpten sızan gaz evde sıkışarak patladı.

Samsun'da tüpten sızan gaz evde sıkışarak patladı. Bomba etkisi oluşturan patlamada evin pencere demirleri dahi söküldü. Mahallede korkuya yol açan olaydan, evde oturan yaşlı kadın çöp atmaya gitmesi sayesinde kurtuldu.

Olay, İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi Şehit Astsubay İlhan Hamlı Caddesi üzerinde bulunan tek katlı bir evde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Fatma Daştan'ın (65) oturduğu evde ocakta kullandığı tüpten eve gaz sızdı. Yaşlı kadın uzun bir süre tüpten sızan gazın farkına varamadı. Evdeki sobayı yakan Fatma Daştan'ın çöp atmak için dışarı çıktığı esnada patlama yaşandı. Eve dolan ve sıkışan gaz yanan sobanın da etkisiyle büyük bir gürültüyle patladı.

Patlama sesi komşuları ve mahalleyi ayağa kaldırdı. Bomba atıldığını zanneden mahalleli büyük korku yaşadı. Çevrede bir tadilatta çalışan inşaatçılar yardıma koşarak tüpü evden çıkardı. Olayın anlaşılmasıyla ihbar üzerine itfaiye ekipleri sokağa geldi. Polislerin çevre güvenliği eşliğinde tüpe ıslak bir bez ile müdahale edildi.

Yaşanan patlamada evdeki bütün eşyalar alt üst oldu. Evin camları kırıldı, pencere demirleri yerinden çıkarak sokağa fırladı.

Şans eseri kurtulan Fatma Daştan, "Sobayı yaktım dışarı çıktım. Kendi kendine patlama oldu. Evde kimse yoktu. Benim oğlan işteydi. Patladıktan sonra inşaatçılar tüpü dışarı çıkardı" dedi.

Komşulardan Mustafa Var, "Aniden bir patlama oldu. Koca bina sallandı. Sokaktaki pencere demirlerini görünce telefona sarıldık. Ekiplere haber verdik. Yangın tüpten dolayı çıkmış. Sobası da yanıyordu. Şu anda tüp hala kaçırıyor. Üzerine bir şey ıslatıp koyarak önlem alındı" diye konuştu.

Patlamayı hisseden bir diğer vatandaş ise "Ta kahvehanenin camları sallandı. Acaba bir şey mi oldu diye dışarı çıktık. Tüpler dışarıda, Fatma teyze dışarıda, kahvehanenin camları sallanınca anladık. Bir şey mi attılar diye düşündük. Tüp patlamamış, gaz sıkışması olduğu için. Evde soba da yanıyormuş. Gaz sıkışınca böyle olmuş" şeklinde konuştu.

Patlamayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Ünsal Karka/İHA)

Tüpten sızan gaz bomba gibi patladı, mahalle ayağa kalktı
Tüpten sızan gaz bomba gibi patladı, mahalle ayağa kalktı
Tüpten sızan gaz bomba gibi patladı, mahalle ayağa kalktı
Tüpten sızan gaz bomba gibi patladı, mahalle ayağa kalktı
Tüpten sızan gaz bomba gibi patladı, mahalle ayağa kalktı
Tüpten sızan gaz bomba gibi patladı, mahalle ayağa kalktı
Tüpten sızan gaz bomba gibi patladı, mahalle ayağa kalktı

İlkadım, Patlama, Samsun, Bomba, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tüpten sızan gaz bomba gibi patladı, mahalle ayağa kalktı - Son Dakika


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