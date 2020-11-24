Son dakika haberleri! Tur midibüsünün devrilmesi sonucu 24 kişinin ölümüyle ilgili dava - Son Dakika

İzmir'in Buca ilçesinden Anneler Günü programı için Marmaris'e gidenleri taşıyan tur midibüsünün devrilmesi sonucu 24 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin aracın sahibinin yeniden yargılandığı davaya devam edildi.

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık midibüs sahibi Bülent Çetindağ Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada söz verilen Çetindağ, kaza nedeniyle aylardır mağdur olduğunu belirterek, "Aracım halen mahkemenin elinde gitsin incelesinler. Araca fazladan koltuk takılmadı. Mevzuata aykırı hiçbir işlem yapılmadı. Suçsuzum ve tahliyemi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı Mustafa Cihat Eken ise Adli Tıp Raporu'na göre fren sistemini kim değiştirdiyse kazanın failinin o olduğunu savundu. Araç sahibinin suçsuz olduğunu ileri süren Eken, "Bu suç müvekkilime yapıştırılmıştır. Ancak müvekkilim aracı ikinci el satın almış olup, fren sisteminde de hiçbir oynama yapmamıştır. Fren sistemini değiştirmeyi gerektirecek bir ihtiyaç ortaya çıkmamıştır. Bu nedenle müvekkilim fren sistemini değiştirmiş olamaz. Biz bu eylemin faili değiliz. Müvekkilimin tutuksuz yargılanmasını talep ediyorum." şeklinde konuştu.

İddia makamı ise tutuklu sanığın üzerine atılı suç ve olaydaki durumunun ağırlığı, ön görülen ceza miktarının da göz önüne alınmasını, tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 11 Şubat'a erteledi.

Olay

İzmir'in Buca ilçesinden Muğla'nın Marmaris ilçesine gitmek için yola çıkan, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan grubu taşıyan midibüs, 13 Mayıs 2017'de Muğla'nın Ula ilçesi Sakar Geçidi'nden indiği sırada şarampole yuvarlanmıştı.

Yaklaşık 15 metre aşağıdan geçen kara yoluna düşen araçtaki 24 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı.

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada midibüs sahibi 10 yıl hapis cezasına çarptırılmış, diğer 2 sanık beraat etmişti. Kararı bozan Yargıtay, fren sisteminde yapılan değişikliği bilen kişi olarak araç sahibi sanığın asli kusurlu olduğunu ve cezanın üst sınırdan verilmesi gerektiğini belirtmiş, yeniden yargılama için dosyayı Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.