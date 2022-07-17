Tur otobüsü devrildi, çok sayıda yaralı var - Son Dakika
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Tur otobüsü devrildi, çok sayıda yaralı var

17.07.2022 08:10

Tur otobüsü devrildi, çok sayıda yaralı var Kayseri'nin Bünyan ilçesinde tur otobüsü devrildi.

Tur otobüsü devrildi, çok sayıda yaralı var

KAYSERİ - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde tur otobüsü devrildi. Çok sayıda yaralı var.

Edinilen bilgiye göre Karadeniz'den yola çıktığı öğrenilen 33 EKC 39 plakalı tur otobüsü, Kayseri - Sivas Karayolu Sultanhanı mevkiinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yol üzerinde güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri ise otobüsteki yaralıları hastaneye sevk etmeye başladı.

Ekiplerin kaza yerinde çalışması sürüyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tur otobüsü devrildi, çok sayıda yaralı var - Son Dakika

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