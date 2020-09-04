Son dakika haberleri! Turgutlu'da Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimleri yapıldı.

Kaymakam Ali Yılmaz, beraberindeki heyetle ilçe merkezinde market, kafeterya ve restoranlarda denetim yaptı, iş yeri sahipleri ile vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Yılmaz'a, Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halim Karaer, İlçe Sağlık Müdürü Bilgehan Hasyiğit ile diğer ilgililer eşlik etti.