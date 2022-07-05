Son dakika haberleri! Turgutlu'da oluklu mukavva fabrikasında yangın çıktı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Turgutlu'da oluklu mukavva fabrikasında yangın çıktı

05.07.2022 17:22

Gelen son dakika haberine göre MANİSA'nın Turgutlu İlçesinde, oluklu mukavva ve kutu ambalaj fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

MANİSA'nın Turgutlu İlçesinde, oluklu mukavva ve kutu ambalaj fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. İş yerinde yaklaşık 10 milyon TL'lik hasar oluştu.

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Kaynak: DHA

Turgutlu, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Turgutlu'da oluklu mukavva fabrikasında yangın çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Turgutlu'da oluklu mukavva fabrikasında yangın çıktı - Son Dakika
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