MANİSA'nın Turgutlu İlçesinde, oluklu mukavva ve kutu ambalaj fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. İş yerinde yaklaşık 10 milyon TL'lik hasar oluştu.

Kaynak: DHA

Turgutlu, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Turgutlu'da oluklu mukavva fabrikasında yangın çıktı - Son Dakika

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