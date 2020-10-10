Turgutlu'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Turgutlu'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

10.10.2020 17:49

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ankara'dan İzmir yönüne gitmekte olan Resül Yarar'ın (34) kullandığı 06 SC 273 plakalı otomobil, Çepnidere Kavşağı'nda Mahmut Kantar (38) yönetimindeki 33 AF 604 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışma sonrasında Resül Yarar'ın kullandığı otomobil, kavşakta bekleme halindeki Mesut Ebem (37) idaresindeki 45 ACS 50 plakalı beton mikserine arkadan çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ile polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Önder Yarar (31), Gamze Yarar (22) ve Merve Yarar yaralandı.

Turgutlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Turgutlu'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Turgutlu'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Turgutlu'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Turgutlu'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Otomobil, Turgutlu, Ankara, Manisa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Turgutlu'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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