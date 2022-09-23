Son dakika haber | TURİSTLERİ DOLANDIRAN YABANCI UYRUKLU SAHTE POLİSLER YAKALANDI

İSTANBUL'da turistlere kendilerini polis olarak tanıtarak, sözde pasaport kontrolü yapacaklarını söyleyip para ve cep telefonlarını çaldıkları iddia edilen yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı. 14 ayrı olayda hırsızlık yaptıkları tespit edilen şüpheliler adliyeye sevk edildiler.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri turistleri polis olduklarını söyleyerek durduran ardından para ve cep telefonlarını çalan şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Şüphelilerin yolda yürüyen turistleri, polis olduklarını söyleyerek durdurdukları, pasaportlarını kontrol edeceklerini söyleyerek ardından üst araması yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin turistlerin para ve cep telefonlarını alarak kaçtıklarını tespit etti.

Polis kimliklerini tespit ettiği şüphelileri yakalamak için önceki gün operasyon düzenledi. Yabancı uyruklu sahte polisler Syhedhussain H.(47), Mohsen S.(38), Nedim S.(38) gözaltına alındı. Şüphelilerden Syhedhussain H.'nin daha önceden 25 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüphelilerin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliğinde yapıldı. Şüphelilerin Küçükçekmece'de 5, Başakşehir'de 3, Bahçelievler'de 1, Maltepe'de 1, Pendik'te 4 olmak üzere toplam 14 olay gerçekleştirdikleri belirlendi. Haklarında Örgütlü Suç kapsamında, Nitelikli yağma suçlamasıyla işlem yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.