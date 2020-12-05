Son dakika haberleri! Turizm kenti sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü - Son Dakika

AA Muhabiri Süleyman Elçin'in anonsu ANTALYA - "Turizm başkenti"nde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından sahil cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

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