Son dakika haberleri: Turizmde yurt dışından rezervasyon hareketliliği başladı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Turizmde yurt dışından rezervasyon hareketliliği başladı

Bir son dakika haberine göre Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Taceddin Özden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde dünyanın yavaş yavaş normalleşmesiyle birlikte turizmde yeni rezervasyonların gelmeye başladığını, temmuz ayında yüzde 70 doluluk hedeflendiğini söyledi.

Son dakika haberleri: Turizmde yurt dışından rezervasyon hareketliliği başladı, System.String[]

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Taceddin Özden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde dünyanın yavaş yavaş normalleşmesiyle birlikte turizmde yeni rezervasyonların gelmeye başladığını, temmuz ayında yüzde 70 doluluk hedeflendiğini söyledi.

Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Birliği Başkanlığı görevini de yürüten Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada Türkiye'deki otellerin Kültür ve Turizm Bakanlığının sağlık turizmi sertifikasına göre hazırlıklarını sürdürdüğünü belirtti.

Ülke genelindeki otellerin yoğun bir hazırlık sürecinde olduğuna dikkati çeken Özden, işletmelerin açılış moduna girdiğini, gelecek yerli ve yabancı misafirleri ağırlamak için hazır olduklarını ifade etti.

Vatandaşların gönül rahatlığıyla tatillerini yapabileceğini bildiren Özden, "Onların huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir şekilde tatillerini geçirmesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Zaten oteller, yıllardır sağlık ve hijyen kurallarına uygun çalışmalar yapan, gıda mühendisleri çalıştıran kurumlardı. Dolayısıyla bu durumda en deneyimli ve en hazırlıklı sektör, oteller oldu. Bu sürecin bizim için gayet rahat geçeceğini düşünüyorum." dedi.

Konaklayacak kişilere otel girişlerinde ateş ölçümü yapacaklarını ve bunların kayıtlarını tutacaklarını anlatan Özden, "Sosyal mesafe uyarısı her yerde olacak. 1,5 metrelik sosyal mesafe, havuzda, plajda ve restoranlarda olacak. Personelimizin de bütün kayıtları tutuluyor. İşe başlamadan önceki sağlık geçmişlerine bakıyoruz. Düzenli şekilde takip edilecek. Denetimleri de düzenli olarak yapılacak." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yakın iş birliği içerisinde tesisleri hazırladıklarını vurgulayan Özden, pandemi dolayısıyla personelin de eğitim aldığını dile getirdi.

- "Yeni rezervasyonlar yavaş yavaş gelmeye başladı"

Yurt dışından sezon öncesi yapılan rezervasyonlar içinde temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında iptallerin az olduğunu belirten Özden, şöyle devam etti:

"Dünya normalleştikçe, insanlar bu korkuyu attıkça yeni rezervasyonlar da yavaş yavaş gelmeye başladı. Temmuz ayından itibaren rezervasyonlarda bir hareketlenme başlar. Ağustos, eylül ve ekim aylarında artarak devam eder. Nisan ve mayıs ayında gelemeyenlerin bir kısmı, bir sonraki seneye aktardılar. Bir kısmı da bu yılın temmuz ve ağustos ayına ertelediler. Şu anda İngiltere, Almanya, Hollanda ve Balkan ülkelerinden rezervasyonlar geliyor. Şöyle bir avantajımız var; temmuz ayında hızlı bir normalleşme olursa bu ay ve ağustos yüksek sezonlar olacak. Otellerin dolu, fiyatların yüksek olduğu ve otellerin iyi para kazandığı dönemler. Kayıpların birçoğunun bu dönemde kapatılabileceğini düşünüyoruz. Tabii birçok kaybımız oldu. Bunu bu sene kapatmamız mümkün değil. Temmuz ayında yüzde 70'lik bir doluluğun iyi bir başlangıç olabileceğini düşünüyorum."

Özden, otellerin sosyal mesafeye göre kapasitelerini belirleyeceklerini, işletmenin yeteri kadar kullanabileceği alan varsa yüzde 100 kapasiteyle sezonu geçirebileceğini sözlerine ekledi.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.06.2020 11:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Turizmde yurt dışından rezervasyon hareketliliği başladı - Son Dakika

Son Dakika

Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez Yeşilçam'ın 57'lik güzeli, fiziği ile yıllara meydan okuyor Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı Sevgilisinin bikinili fotoğraflarını sildirmek isteyen Cem'e kötü haber Adını Feriha Koydum'un Cansu'sunun geçirdiği değişim göz kamaştırdı Protestolara bu halde katılan yıldız şarkıcı takdir topladı Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı Aleyna'dan reklam ücretine dudak uçuklatan zam Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı insanlar amacına ulaştı Ezhel Avrupa'nın göbeğindeki gösteriye katıldı! Pankarttaki slogan dikkat çekti İşte Benim Stilim'in Barbie'si bakın şimdi ne halde! Karanlığın Kraliçesi lakaplı ünlü model, üstsüz pozuyla nefes kesti Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Liverpool'un efsane futbolcusu Barnes, Trump'a tepki göstereyim derken cinsel içerikli film paylaştı Liverpool'un efsane futbolcusu Barnes, Trump'a tepki göstereyim derken cinsel içerikli film paylaştı         
17:23
UEFA'nın format değişikliği planı, finalin İstanbul'da oynanmasını tehlikeye soktu UEFA'nın format değişikliği planı, finalin İstanbul'da oynanmasını tehlikeye soktu         
17:11
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: LGS'de öğrenciler yerine oturduktan sonra maskesini çıkarabilir Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: LGS'de öğrenciler yerine oturduktan sonra maskesini çıkarabilir         
16:59
Güney Kıbrıs'ta camiye Bizans bayrağı asılmasına Türkiye'den sert tepki: Rum yönetimi, İslam düşmanlığına son vermeli Güney Kıbrıs'ta camiye Bizans bayrağı asılmasına Türkiye'den sert tepki: Rum yönetimi, İslam düşmanlığına son vermeli         
16:44
Deniz kenarında çekilen fotoğraf Bakan Koca'yı yine kızdıracak cinsten Deniz kenarında çekilen fotoğraf Bakan Koca'yı yine kızdıracak cinsten         
16:32
Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 6'ya yükseldi Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 6'ya yükseldi         
16:31
Oğluna doğada nadir bulunan kartala sopayla dövdürten baba tepki çekti Oğluna doğada nadir bulunan kartala sopayla dövdürten baba tepki çekti         
16:29
Şarampole devrilen traktördeki tüfek ateş aldı, sürücü hayatını kaybetti Şarampole devrilen traktördeki tüfek ateş aldı, sürücü hayatını kaybetti         
16:20
Hiç koronavirüs vakası görülmeyen adaya gelen turist sayısı artınca halk tedirgin oldu Hiç koronavirüs vakası görülmeyen adaya gelen turist sayısı artınca halk tedirgin oldu         
16:18
Real Madrid'li Toni Kroos: Eşcinsel olduğunu açıklayan futbolcular için endişeliyim Real Madrid'li Toni Kroos: Eşcinsel olduğunu açıklayan futbolcular için endişeliyim         
15:50
Bikinili pozlarıyla yıllara meydan okuyan 57'lik oyuncu Aydan Şener: Filtre kullanmam, samimiyetsiz buluyorum! Bikinili pozlarıyla yıllara meydan okuyan 57'lik oyuncu Aydan Şener: Filtre kullanmam, samimiyetsiz buluyorum!         
15:46
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı         
15:41
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez         
15:38
UFC'nin patronundan hükümete ilginç çağrı: Protestoları engellemek için dövüşçüleri sokağa göndermeliyim UFC'nin patronundan hükümete ilginç çağrı: Protestoları engellemek için dövüşçüleri sokağa göndermeliyim         
15:18
Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın, bikinili fotoğrafı büyük ilgi gördü Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın, bikinili fotoğrafı büyük ilgi gördü         
15:14
Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı insanlar amacına ulaştı Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı insanlar amacına ulaştı         
15:14
61 yaşındaki yıldız şarkıcı Madonna, George Floyd protestolarına koltuk değneğiyle katıldı 61 yaşındaki yıldız şarkıcı Madonna, George Floyd protestolarına koltuk değneğiyle katıldı         
14:38
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu         
14:37
Sokaktaki görüntülere dikkat çeken Ceyhan, 65 yaş üstünü işaret edip uyardı: Ciddi risk Sokaktaki görüntülere dikkat çeken Ceyhan, 65 yaş üstünü işaret edip uyardı: Ciddi risk         
14:37
Ünlü boksör Manny Pacquiao, Filipinler'de başkanlığa adaylığını koydu Ünlü boksör Manny Pacquiao, Filipinler'de başkanlığa adaylığını koydu         
14:29
Dünya bu koronavirüs haritasını konuşuyor! Türkiye listedeki sıralamasıyla devleri geride bıraktı Dünya bu koronavirüs haritasını konuşuyor! Türkiye listedeki sıralamasıyla devleri geride bıraktı         
14:14
Ülkede son zamanlarda patlak veren kene vakaları için uzman isimden önemli uyarı: En riskli kısım saçlarımız Ülkede son zamanlarda patlak veren kene vakaları için uzman isimden önemli uyarı: En riskli kısım saçlarımız         
13:45
Efsane golcü Tanju Çolak, gençlere meydan okudu: Bu yaşımla sizden daha iyi oynarım Efsane golcü Tanju Çolak, gençlere meydan okudu: Bu yaşımla sizden daha iyi oynarım         
13:34
Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek         
13:31
Ezhel Avrupa'nın göbeğindeki gösteriye katıldı! Pankarttaki slogan dikkat çekti Ezhel Avrupa'nın göbeğindeki gösteriye katıldı! Pankarttaki slogan dikkat çekti         
13:20
Rumlardan son bir haftada ikinci provokasyon! Bu kez camiye Bizans bayrağı astılar Rumlardan son bir haftada ikinci provokasyon! Bu kez camiye Bizans bayrağı astılar         
13:05
İkinci el araçta en çok satın alınan 10 marka belli oldu! Zirvede Volkswagen var İkinci el araçta en çok satın alınan 10 marka belli oldu! Zirvede Volkswagen var         
13:01
Ebru Polat'ın Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı         
12:55
Brescia'dan ayrılan Balotelli'nin, Galatasaray'a transferi gündeme geldi Brescia'dan ayrılan Balotelli'nin, Galatasaray'a transferi gündeme geldi         
12:47
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı         
12:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2020 17:37:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Turizmde yurt dışından rezervasyon hareketliliği başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]