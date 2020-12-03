Son dakika haberleri: Türk ampute futbolcu Telli'yi örnek aldı, hayallerinin önündeki "engel"i kaldırdı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Türk ampute futbolcu Telli'yi örnek aldı, hayallerinin önündeki "engel"i kaldırdı

03.12.2020 11:11

Gelen son dakika haberlerine göre Suriye'nin İdlib ilinde amatör futbolculuk yapan Muhammed Osman, yakalandığı kanser nedeniyle bacağını kaybetse de Türk ampute futbolcu Barış Telli'yi örnek alan Osman'ı ne iç savaş koşulları ne de engeli yeteneğini geliştirmekten alıkoyabildi.

AHMET KARAAHMET - Suriye'nin İdlib ilinde amatör futbolculuk yapan Muhammed Osman, yakalandığı kanser nedeniyle bacağını kaybetse de Türk ampute futbolcu Barış Telli'yi örnek alan Osman'ı ne iç savaş koşulları ne de engeli yeteneğini geliştirmekten alıkoyabildi.

20 yaşındaki Osman AA muhabirine 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle zorlu mücadelelerle geçen başarı hikayesini anlattı.

İdlib'in kuzeyindeki Zerden köyünde doğan Osman, futbola Suriye'nin Hürriye spor kulübünün alt yapısında başladığını söyledi.

Osman, "2017'de kanser hastalığına yakalandım ve sağ ayağım ile bacağım kesildi. İlk dönemde bundan çok etkilendim. Futbol benim hobimdi. Futbol ama oynayamayacağım için çok korkuyordum." dedi.

Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarına, iç savaş koşullarına ve engeline rağmen umudunu kaybetmeyen Osman, İdlib'de ampute sporcuların bulunduğu Ummeye Kulübü ile tanıştığını aktardı.

Osman, buradaki ilk döneminin çok zorlu geçtiğini ifade ederek, "Koşamıyordum. Sol ayağım ile oynayamıyordum. Çok zorlanıyordum." diye konuştu.

3 yıl süren bir eğitim aldığını belirten Osman, "Şimdi Allah'a hamdolsun ki; takımın hücum kanadında sağlam halimden daha iyi oynuyorum." dedi.

Türk ampute futbol yıldızı Barış Telli'den etkilendi

Osman, Türkiye- İngiltere ampute maçını izlerken Barış Telli'nin hareketinden etkilendiğini şöyle ifade etti:

"Türk futbolcu Barış'ın hareketi dikkatimi çekmişti. Değnek üzerinde vücudu ters bir şekilde duruyordu. Ondan esinlenerek hareketi yapmak için çok çalıştım ve sonunda başardım. Artık takımın gözdesi oldum. Attığım her golden sonra bu hareketi yapıyorum. Benim simgem oldu."

AA görüştürdü

AA, Osman'ı örnek aldığı Telli ile internet üzerinden görüştürdü.

Görüşmede Telli, "Muhammed beni idol olarak gördüğü için çok mutlu oldum. Muhammed çalışmalara devam etsin. Ben onu Süper Lig'e getirteceğim." dedi.

Osman da "Bu benim için onurdur. Tek hayalim Türkiye ampute milli takımında oynamak." ifadelerini kullandı.

Engellilere mesajı

Osman, engellere meydan okuduğu dile getirerek, şunları paylaştı:

"Önceleri değnekle yürümek dahi bana zor gelmişti. Şimdi ise değneğim benim bir parçam haline geldi. Futboldaki başarımın yanı sıra takımda koşu yarışında birinciliği aldım. 100 metreyi 16 saniyede koştum. Köyümüzün tepesine sağlam insanlar dahi zor çıkarken, ben çıkarak simge hareketimi sergiliyorum."

Ampute kişilere mesaj vermek istediğini belirten Osman, şunları kaydetti:

"Engeller bedende değil, zihindedir. Hayattan umudumuzu kesmeyelim. Hayat, engel neticesinde durmamalı. Ben hayatıma normal bir şekilde devam ediyorum."

Son dakika haberleri: Türk ampute futbolcu Telli'yi örnek aldı, hayallerinin önündeki engel i kaldırdı
Son dakika haberleri: Türk ampute futbolcu Telli'yi örnek aldı, hayallerinin önündeki engel i kaldırdı
Son dakika haberleri: Türk ampute futbolcu Telli'yi örnek aldı, hayallerinin önündeki engel i kaldırdı
Son dakika haberleri: Türk ampute futbolcu Telli'yi örnek aldı, hayallerinin önündeki engel i kaldırdı

Futbolcu, Savaş, İdlib, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Türk ampute futbolcu Telli'yi örnek aldı, hayallerinin önündeki 'engel'i kaldırdı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Siirt'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem anı kameralara böyle yansıdı Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın tekrar zirveyi görecek Dünyanın umutla beklediği Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısı İngiltere'ye doğru yola çıktı Evde hanımları, sokakta devlet izin vermiyor: Tiryakiler içmeyi bırakınca, sigara satışları azaldı Karlar üzerinde mayolu pozlar veren Defne Samyeli, fit vücuduyla göz kamaştırdı Galericilerden ikinci el araç almayı düşünenlere uyarı: Faizler düşerse araç bulamayabilirsiniz Son seçim anketinde büyük sürpriz! Rakamlar en çok Bahçeli'nin hoşuna gidecek Son Dakika! Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem
Mehmet Ali Erbil, kızının fotoğrafındaki göğüs dekoltesinden rahatsız olunca emoji kullanarak sansür uyguladı Mehmet Ali Erbil, kızının fotoğrafındaki göğüs dekoltesinden rahatsız olunca emoji kullanarak sansür uyguladı         
10:52
Belediye çalışanı, bayrak hassasiyeti ile gönülleri fethetti Belediye çalışanı, bayrak hassasiyeti ile gönülleri fethetti         
10:45
Brezilya'da hamile taklidi yapan kadın karpuz kabuğunda kilolarca uyuşturucu kaçırmış Brezilya'da hamile taklidi yapan kadın karpuz kabuğunda kilolarca uyuşturucu kaçırmış         
10:30
Aralıkta kiralara en fazla yüzde 12,04 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı Aralıkta kiralara en fazla yüzde 12,04 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı         
10:22
Neymar transfer ateşini yaktı: Messi ile aynı takımda oynamak istiyorum Neymar transfer ateşini yaktı: Messi ile aynı takımda oynamak istiyorum         
10:15
Son dakika: Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken yıllık enflasyon yüzde 14,03 oldu Son dakika: Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken yıllık enflasyon yüzde 14,03 oldu         
09:59
Kağıthane'de akıl almaz kaza! Araç bina ile istinat duvarının arasındaki 10 metrelik boşluğa düştü Kağıthane'de akıl almaz kaza! Araç bina ile istinat duvarının arasındaki 10 metrelik boşluğa düştü         
09:56
Sokak ortasında çığlık çığlığa kendini yerlere atan kadın görüntülerle ilgili harekete geçti Sokak ortasında çığlık çığlığa kendini yerlere atan kadın görüntülerle ilgili harekete geçti         
09:10
Kafese kapatılmayı kabullenemeyen çulluk, 3 gün içerisinde telef oldu Kafese kapatılmayı kabullenemeyen çulluk, 3 gün içerisinde telef oldu         
08:35
Bakan Koca: Adana, Samsun ve Ordu'da son iki haftada vaka sayısı %100 arttı Bakan Koca: Adana, Samsun ve Ordu'da son iki haftada vaka sayısı %100 arttı         
07:24
Son Dakika: Koronavirüs aşısında kimler öncelikli olacak? Bilim Kurulu, aşılamada 4 aşamayı belirledi Son Dakika: Koronavirüs aşısında kimler öncelikli olacak? Bilim Kurulu, aşılamada 4 aşamayı belirledi         
23:17
Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu         
22:51
Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu         
22:31
Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği şaşırttı! Hobisi işi oldu Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği şaşırttı! Hobisi işi oldu         
21:33
Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı         
19:24
Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor         
16:39
Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi         
14:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2020 11:26:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Türk ampute futbolcu Telli'yi örnek aldı, hayallerinin önündeki "engel"i kaldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei