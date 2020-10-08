Son dakika haberleri | Türk askerinin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresinin uzatılması kararı Resmi... - Son Dakika

Son dakika haberleri | Türk askerinin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresinin uzatılması kararı Resmi...

08.10.2020 01:03
Son dakika haberleri | Türk askerinin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresinin uzatılması kararı Resmi..., System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tespit edilmek üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Birleşmiş Milletlerin (BM) Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlar kapsamında yurt dışına gönderilmesi ve Cumhurbaşkanınca verilecek izin ve...

Hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tespit edilmek üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Birleşmiş Milletlerin (BM) Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlar kapsamında yurt dışına gönderilmesi ve Cumhurbaşkanınca verilecek izin ve belirlenecek esaslar çerçevesinde bu kuvvetlerin kullanılması için verilen iznin 31 Ekim 2020 tarihinden itibaren 1 yıl uzatılmasına dair TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, BM Güvenlik Konseyince Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde BM Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu kurulduğu anımsatıldı.

BM tarafından ülkelere, misyonlara katılım davetinde bulunulduğu belirtilen kararda ayrıca, BM 70'inci Genel Kurul görüşmeleri sırasında düzenlenen Barışı Koruma Zirvesi'nde bahse konu BM Misyonları için Türkiye'den katkı sağlanması talebinde bulunulduğu aktarıldı.

Afrika'da bölgesel istikrar ve barış için tehdit oluşturan insani ve siyasi krizlerin çözümüne Türkiye tarafından askeri katkıda bulunulmasının, Türkiye'nin bölgede ve genel olarak Afrika kıtasında izlediği faal dış politikanın doğal bir uzantısını oluşturacağının değerlendirildiği ifade edilen kararda, 2 Ağustos 2016'dan itibaren bu katkının sağlanması için Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca TBMM kararıyla gerekli izinlerin verildiği bildirildi.

Kararda, şöyle denildi:

"Bu yaklaşımdan hareketle, hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tespit edilmek üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinin, BM'nin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlar kapsamında yurt dışına gönderilmesi ve Cumhurbaşkanınca verilecek izin ve belirlenecek esaslar çerçevesinde bu kuvvetlerin kullanılması için Anayasa'nın 92. maddesi uyarınca TBMM'nin son olarak 8 Ekim 2019 tarihli ve 1232 sayılı kararıyla uzatılan izin süresinin, 31 Ekim 2020 tarihinden itibaren 1 yıl uzatılması Genel Kurulun 6 Ekim 2020 tarihli 2. Birleşiminde kabul edilmiştir."

Orta Afrika, Afrika, İcra, TSK, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri | Türk askerinin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresinin uzatılması kararı Resmi... - Son Dakika


Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Dr. Şuayip Birinci'nin ilk vaka makalesiyle ilgili açıklama: Sehven yazılmış KKTC'nin kapalı Maraş kararı dünyayı rahatsız etti! Tepkiler peş peşe geldi MHP'li Semih Yalçın'dan "Bahçeli MHP'yi kapatsın" diyen Prof. Dr. Çilingiroğlu'na yanıt: Dilini koparırız Dünyaca ünlü dergiye çıplak poz veren Liz Cambage: Eşcinsel olmadığımı farkettim Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı GATA'daki görevinden alınan Ali Edizer'e Mesut Yılmaz'a hakaretten suç duyurusu Yüzünde 25 kiloluk tümörle yaşayan talihsiz adam, 5 ameliyatın ardından artık gülüyor
Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan çıktı Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan çıktı         
00:30
Cani koca iki çocuğunun gözü önünde karısını önce darbetti, sonra ısıtılmış bıçakla işkence yaptı Cani koca iki çocuğunun gözü önünde karısını önce darbetti, sonra ısıtılmış bıçakla işkence yaptı         
00:02
İngiliz model Katie Price, eski sevgilisini 3 erkekle aldatmış İngiliz model Katie Price, eski sevgilisini 3 erkekle aldatmış         
23:16
Üç gün önce evlenen Soner Sarıkabadayı ve Camelo Lopez çiftinin bebeği dünyaya geldi Üç gün önce evlenen Soner Sarıkabadayı ve Camelo Lopez çiftinin bebeği dünyaya geldi         
21:54
Beyaz Show'la ekranlara geri döneceği konuşulan Beyazıt Öztürk'ten herkesi ters köşeye yatıracak karar Beyaz Show'la ekranlara geri döneceği konuşulan Beyazıt Öztürk'ten herkesi ters köşeye yatıracak karar         
20:13
Karabağ'da Ermeni kadın Azerbaycan askerlerini böyle karşıladı: Evinize hoş geldiniz Karabağ'da Ermeni kadın Azerbaycan askerlerini böyle karşıladı: Evinize hoş geldiniz         
19:58
Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın         
19:03
Türkiye'nin önde gelen iş insanı Jak Kamhi yaşamını yitirdi Türkiye'nin önde gelen iş insanı Jak Kamhi yaşamını yitirdi         
17:43
TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu         
16:09
Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti         
14:49
Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı         
14:38
AP vekilleri Türkiye'ye askeri operasyon istedi, AB Yüksek Temsilcisi Borrell sert çıktı: Söz konusu olamaz AP vekilleri Türkiye'ye askeri operasyon istedi, AB Yüksek Temsilcisi Borrell sert çıktı: Söz konusu olamaz         
12:53
Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular         
10:52
Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı         
10:29
Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı         
10:16
Eşi vefat eden Özgü Namal'ın hayatındaki acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu Eşi vefat eden Özgü Namal'ın hayatındaki acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu         
09:00
İki gün sürecek! Meteoroloji'den dolu ve sağanak yağış uyarısı İki gün sürecek! Meteoroloji'den dolu ve sağanak yağış uyarısı         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2020 01:40:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Türk askerinin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresinin uzatılması kararı Resmi... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei