Covid-19 salgınının küresel ticaret üzerinde oluşturduğu kara bulutlara rağmen, Türk ev tekstilcileri ürünlerini dünyanın dört bir yanında sergilemeye devam ediyor. Eylül ayında ihracatını yüzde 14'ten fazla artıran sektör temsilcileri, 189 ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye dış satım gerçekleştirdi. Türkiye Ev Tekstili Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, ihracattaki yükselişin devamı için sektör temsilcileri adına yeni destek paketlerinin oluşturulmasını beklediklerini söyledi.

Türkiye'nin eylül rekoru kırdığı ihracatta, ev tekstil sektör temsilcileri de artan bir performans sergiledi. Eylül ayını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 artışla 264 milyon dolar seviyesinde dış satımla tamamlayan ev tekstil sektörü, geçen yılın aynı ayında 231 milyon dolar ihracat gerçekleştirmişti. Sektörün Ocak - Eylül dönemi ihracatı ise 1 milyar 706 milyon dolar oldu. 2019 yılına göre yüzde 9,79'luk düşüşün kaydedildiği ev tekstili ihracatında pandemiye rağmen alternatif pazar arayışlarının sürmesi dikkat çekti. Türk ev tekstilcilerinin dış satımında sırasıyla Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, İtalya ve Fransa ilk 5 sıradaki yerlerini korurken, geçen yıl hiç ihracat yapılmayan Gine, Haiti, Bhutan, Nikaragua ve Faroe Adaları gibi ülkelerle bu yıl ticaret yapıldı.

TETSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, en yüksek eylül ayı ihracat rakamlarına ulaşılmasında Türkiye'nin küresel pazarlardaki kazanımlarını korumak adına sektörlere sunduğu destek paketlerinin ve ülkesinin güçlü geleceğine inanan sanayicinin üretim ve ihracat odaklı yaklaşımının etkili olduğunu söyledi. Ev tekstil sektör temsilcilerinin de ülke ihracatına 9 aylık dönemde 1 milyar 706 milyon dolarlık katkı sağladığına işaret eden Bayram, "Sektör temsilcilerimiz, korumacı politikalara ve salgının büyük etkisine rağmen ihracatımıza daha fazla katkı sağlamak adına dünyada gidilmeyen ülke bırakmadı. Mevcut destekler, üretim, istihdam ve ihracat kazanımlarımızı korumak adına önemli bir adım oldu. Üretim ve tedarik zincirlerinin yeniden belirleneceği pandemi sonrasında çok daha yüksek rakamlara ulaşabileceğimize inanıyoruz. Ülkemizin üreten gücü, sanayicilerimizin uluslararası alandaki sürdürülebilir başarısı için yeni destek ve teşvik paketlerinin uygulamaya geçmesini bekliyoruz" dedi. - BURSA