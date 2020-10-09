Son dakika haberleri | Türk Ev Tekstilcileri 9 ayda 189 ülkede iç mekânları süsledi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Türk Ev Tekstilcileri 9 ayda 189 ülkede iç mekânları süsledi

09.10.2020 13:55
Son dakika haberleri | Türk Ev Tekstilcileri 9 ayda 189 ülkede iç mekânları süsledi, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Covid-19 salgınının küresel ticaret üzerinde oluşturduğu kara bulutlara rağmen, Türk ev tekstilcileri ürünlerini dünyanın dört bir yanında sergilemeye devam ediyor.

Covid-19 salgınının küresel ticaret üzerinde oluşturduğu kara bulutlara rağmen, Türk ev tekstilcileri ürünlerini dünyanın dört bir yanında sergilemeye devam ediyor. Eylül ayında ihracatını yüzde 14'ten fazla artıran sektör temsilcileri, 189 ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye dış satım gerçekleştirdi. Türkiye Ev Tekstili Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, ihracattaki yükselişin devamı için sektör temsilcileri adına yeni destek paketlerinin oluşturulmasını beklediklerini söyledi.

Türkiye'nin eylül rekoru kırdığı ihracatta, ev tekstil sektör temsilcileri de artan bir performans sergiledi. Eylül ayını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 artışla 264 milyon dolar seviyesinde dış satımla tamamlayan ev tekstil sektörü, geçen yılın aynı ayında 231 milyon dolar ihracat gerçekleştirmişti. Sektörün Ocak - Eylül dönemi ihracatı ise 1 milyar 706 milyon dolar oldu. 2019 yılına göre yüzde 9,79'luk düşüşün kaydedildiği ev tekstili ihracatında pandemiye rağmen alternatif pazar arayışlarının sürmesi dikkat çekti. Türk ev tekstilcilerinin dış satımında sırasıyla Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, İtalya ve Fransa ilk 5 sıradaki yerlerini korurken, geçen yıl hiç ihracat yapılmayan Gine, Haiti, Bhutan, Nikaragua ve Faroe Adaları gibi ülkelerle bu yıl ticaret yapıldı.

TETSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, en yüksek eylül ayı ihracat rakamlarına ulaşılmasında Türkiye'nin küresel pazarlardaki kazanımlarını korumak adına sektörlere sunduğu destek paketlerinin ve ülkesinin güçlü geleceğine inanan sanayicinin üretim ve ihracat odaklı yaklaşımının etkili olduğunu söyledi. Ev tekstil sektör temsilcilerinin de ülke ihracatına 9 aylık dönemde 1 milyar 706 milyon dolarlık katkı sağladığına işaret eden Bayram, "Sektör temsilcilerimiz, korumacı politikalara ve salgının büyük etkisine rağmen ihracatımıza daha fazla katkı sağlamak adına dünyada gidilmeyen ülke bırakmadı. Mevcut destekler, üretim, istihdam ve ihracat kazanımlarımızı korumak adına önemli bir adım oldu. Üretim ve tedarik zincirlerinin yeniden belirleneceği pandemi sonrasında çok daha yüksek rakamlara ulaşabileceğimize inanıyoruz. Ülkemizin üreten gücü, sanayicilerimizin uluslararası alandaki sürdürülebilir başarısı için yeni destek ve teşvik paketlerinin uygulamaya geçmesini bekliyoruz" dedi. - BURSA

Son dakika haberleri | Türk Ev Tekstilcileri 9 ayda 189 ülkede iç mekânları süsledi

Koronavirüs, Ticaret, Eylül, Türk, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | Türk Ev Tekstilcileri 9 ayda 189 ülkede iç mekânları süsledi - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Yönetmen Zeki Demirkubuz'un yayınevine verdiği senaryolar kayboldu Son Dakika! Sahte içki Kırıkkale'de 7 can aldı, İzmir'de ise 7 kişi yoğun bakımda Ermenistan'a cepheyi dar etmişlerdi! Aliyev'in yardımcısı ilk kez açıkladı: Ordumuz Türkiye'de eğitim aldı Mustafa Cengiz'den çok net seçim açıklaması: Mali genel kurulu yapıp seçime gitmek istiyorum Altının gram fiyatı 489 lirayla rekor kırdı Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz? 'Etek altı' taciz davasında karar! Şüpheli, delil yetersizliğinden beraat etti İstanbul'da görülen yeşil papağan istilası, kent faunasını bozabilir
Galatasaray'ın, erken dönme ihtimali nedeniyle Muslera'nın lisansını çıkarttı Galatasaray'ın, erken dönme ihtimali nedeniyle Muslera'nın lisansını çıkarttı         
14:03
Maganda kurşunu, balkonda çamaşır asan kadının kafasına isabet etti Maganda kurşunu, balkonda çamaşır asan kadının kafasına isabet etti         
13:02
12 bin liraya aldığı otomobili 110 bin lira harcayarak modifiye etti 12 bin liraya aldığı otomobili 110 bin lira harcayarak modifiye etti         
12:13
Son Dakika: Hatay'da orman yangını! Rüzgarın savurduğu alevler yerleşim yerlerine sıçradı Son Dakika: Hatay'da orman yangını! Rüzgarın savurduğu alevler yerleşim yerlerine sıçradı         
12:02
Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, iki çocuğuna babalarının vefat ettiğini söyleyemedi Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, iki çocuğuna babalarının vefat ettiğini söyleyemedi         
11:38
Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü, eşinin feryadı yürek dağladı Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü, eşinin feryadı yürek dağladı         
11:30
Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir         
11:05
Mersin'de sahte 1 milyon 800 bin dolar ele geçirildi, operasyonda 4 kişi yakalandı Mersin'de sahte 1 milyon 800 bin dolar ele geçirildi, operasyonda 4 kişi yakalandı         
10:35
Medeni kanunu eleştirdikten sonra açığa alınan Ali Edizer hukuk yoluna başvuracak Medeni kanunu eleştirdikten sonra açığa alınan Ali Edizer hukuk yoluna başvuracak         
10:27
Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar'ın eşi ünlü oyuncu Gürhan Altundaşar çıktı Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar'ın eşi ünlü oyuncu Gürhan Altundaşar çıktı         
10:14
Çağla Şıkel'den çocuk itirafı: Kız bebeğim olsun diye yumurtalarımı dondurdum Çağla Şıkel'den çocuk itirafı: Kız bebeğim olsun diye yumurtalarımı dondurdum         
09:40
Ermenistan'ın yalanlarını cepheden kaçan asker ortaya çıkardı: Toplamda binlerce ölümüz var Ermenistan'ın yalanlarını cepheden kaçan asker ortaya çıkardı: Toplamda binlerce ölümüz var         
09:07
Yıllar önce Almanya'dan getirdiği hatalı basım 10 euro için alıcı arıyor Yıllar önce Almanya'dan getirdiği hatalı basım 10 euro için alıcı arıyor         
08:59
Ermeni köylerinde saldırıya uğrayan Türk tırları Sarp Sınır Kapısı'na yönelince kilometrelerce kuyruk oluştu Ermeni köylerinde saldırıya uğrayan Türk tırları Sarp Sınır Kapısı'na yönelince kilometrelerce kuyruk oluştu         
08:38
Bolu'da 62 yıldır aynı teknikle yapılan sandalyeler 50 yıldan fazla kırılmadan kullanılıyor Bolu'da 62 yıldır aynı teknikle yapılan sandalyeler 50 yıldan fazla kırılmadan kullanılıyor         
08:23
Eda Taşpınar, Çukur dizisinin oyuncusu Çağrı Atakan'ı kavga olayı sonrası terk etti Eda Taşpınar, Çukur dizisinin oyuncusu Çağrı Atakan'ı kavga olayı sonrası terk etti         
21:00
Doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı Doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı         
20:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2020 14:09:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Türk Ev Tekstilcileri 9 ayda 189 ülkede iç mekânları süsledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei