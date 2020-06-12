Son dakika haberleri! Türk firma en iyi performans gösteren üreticiler arasında - Son Dakika

Son dakika haberleri! Türk firma en iyi performans gösteren üreticiler arasında

Son dakika ekonomi haberi: Güneş paneli üreticisi HT-SAAE, PVEL 2020 PV Güvenirliği Değerlendirmesi'nde 'En İyi Performans Gösteren Üreticiler' listesine seçildi.

Son dakika haberleri! Türk firma en iyi performans gösteren üreticiler arasında, System.String[]

Güneş paneli üreticisi HT-SAAE, PVEL 2020 PV Güvenirliği Değerlendirmesi'nde 'En İyi Performans Gösteren Üreticiler' listesine seçildi.


ABD merkezli test laboratuvarı olan ve sektörün en prestijli kurumları arasında yer alan PVEL, uzun yıllardır elde ettiği verilerle güneş enerji teknolojisi kredibilitesini gösteren performans ve güvenirlik testleri gerçekleştiriyor. Her yıl PV Evolution Labs (PVEL) tarafından üstlenilen ve DNV GL ile ortaklaşa hazırlanan 'PVEL PV Güvenirliği Değerlendirmesi" raporunda panel güvenirliği birçok yönden değerlendiriliyor. Bu yıl yapılan değerlendirmelere göre HT-SAAE, Türkiye'de üretilen güneş panelleriyle 21 rakibinin olduğu listede üst sıralarda yer aldı ve küresel bir lider olarak listeye 6. sıradan girdi.


Listeye giren tek Türk üretici


HT-SAAE, PVEL 2020 PV Güvenirliği Değerlendirmesi'ne İstanbul/Türkiye'deki fabrikasında üretilen ürünlerle girmeyi başardı. Yüksek performanslı panelleriyle dünya çapında birçok projede yer alan Türk üretici, global projelere güneş paneli tedarikini her yıl artırmayı hedefliyor.


Güneş panelleri yüksek performansıyla dikkat çekti


PVEL 2020 PV Güvenirliği Değerlendirmesi'nde 22 farklı markadan, farklı tip ürünler üzerinde yapılan Elektroluminans, Flash, PID, ısıl döngü, yüksek sıcaklık, mekanik dayanım testi ve ışınım testleri sonucunda en iyi performans gösteren paneller belirlendi. Türk firma tarafından üretilen güneş panelleri, yapılan bu testlerin birçoğunda yüksek performans göstererek üst sıralarda yer aldı.


Ayrıca üreticileri en iyi performanslarına göre sıralayan tabloda; firmanın HT-SAAE ürettiği 4 farklı tipte 8 güneş paneliyle en iyi performans listesinin de ilk sıralarında yer aldı. - İSTANBUL

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 01:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! Türk firma en iyi performans gösteren üreticiler arasında - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi Playstation 5'i ekimden önce Türkiye'ye getiren 1.000 TL fazla ödeyecek İmamoğlu'nun açıkladığı projeye taksicilerden tepki: Tansiyonumuz yükseldi Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti Son Dakika: Cari açık nisanda 5,06 milyar dolar oldu İstanbul Havalimanı'nın bağımsız üçüncü pisti 18 Haziran'da açılacak Şehirler arası otobüs bileti fiyatlarında tavan fiyat uygulaması değişti Sony, merakla beklenen PlayStation 5'i tanıttı Bodrum'da sahiller boş kalınca şezlong ücretleri kalktı Emekliler için talep edilen aile yardımı desteği hayata geçerse maaşlar 405 TL artacak İBB'den yeni taksi projesi: İstanbulkart'la ödeme yapılabilecek Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 381,5 liradan işlem görüyor Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin 146 kişilik iş ilanına 6 bin 149 kişi başvurdu
Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i, bu sezon ilk kez yan yana oynayacak isimlerden oluşuyor Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i, bu sezon ilk kez yan yana oynayacak isimlerden oluşuyor         
20:15
Son Dakika: Türkiye'de 12 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1195 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 12 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1195 yeni vaka tespit edildi         
20:03
Göztepe-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu Göztepe-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu         
19:55
Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor maçının 11'leri belli oldu Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor maçının 11'leri belli oldu         
19:48
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu         
19:44
Meteoroloji tüm yurdu uyardı: Kuvvetli yağışlar devam edecek Meteoroloji tüm yurdu uyardı: Kuvvetli yağışlar devam edecek         
19:22
Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı         
19:18
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan aşı açıklaması: Ekim, kasım aylarında kullanılabilme ihtimali görünmekte Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan aşı açıklaması: Ekim, kasım aylarında kullanılabilme ihtimali görünmekte         
18:49
Koronavirüste ikinci dalga riski orta ile yüksek derecede öngörülüyor Koronavirüste ikinci dalga riski orta ile yüksek derecede öngörülüyor         
18:49
Esenyurt'ta 4 yaşındaki çocuk pencerede oyun oynarken aşağıya düştü Esenyurt'ta 4 yaşındaki çocuk pencerede oyun oynarken aşağıya düştü         
18:16
Boşanma davası açan eşinin boğazını kesen kocanın ifadesi ortaya çıktı: Barışmak istemeyince sinirlerime hakim olamadım Boşanma davası açan eşinin boğazını kesen kocanın ifadesi ortaya çıktı: Barışmak istemeyince sinirlerime hakim olamadım         
18:09
Barcelona, Orkun Kökçü için 35 milyon euro vermeye hazır Barcelona, Orkun Kökçü için 35 milyon euro vermeye hazır         
18:09
Cem Yılmaz ve Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş'ın kampanyasına destek Cem Yılmaz ve Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş'ın kampanyasına destek         
18:06
Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı         
17:44
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazının kesilmesinin ardından güvenlik önlemleri artırıldı Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazının kesilmesinin ardından güvenlik önlemleri artırıldı         
17:39
Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin 146 kişilik iş ilanına 6 bin 149 kişi başvurdu Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin 146 kişilik iş ilanına 6 bin 149 kişi başvurdu         
17:17
Polisin İzmir'de sıkıştırdığı suç örgütünün lideri Arjantin'de yakalandı Polisin İzmir'de sıkıştırdığı suç örgütünün lideri Arjantin'de yakalandı         
17:09
İfade sonrası İlker Başbuğ'dan ilk açıklama: İdam cezası kalkmamış olsaydı bugün hayatta olmayabilirdim İfade sonrası İlker Başbuğ'dan ilk açıklama: İdam cezası kalkmamış olsaydı bugün hayatta olmayabilirdim         
17:06
Aston Villa, Galatasaray'a 15 milyon euro ödeyerek Luyindama'nın transferini bitirecek Aston Villa, Galatasaray'a 15 milyon euro ödeyerek Luyindama'nın transferini bitirecek         
17:04
Playstation 5'i ekimden önce Türkiye'ye getiren 1.000 TL fazla ödeyecek Playstation 5'i ekimden önce Türkiye'ye getiren 1.000 TL fazla ödeyecek         
17:03
Fenerbahçe-Kayserispor maçında Alex, karton taraftar şeklinde tribünde olacak Fenerbahçe-Kayserispor maçında Alex, karton taraftar şeklinde tribünde olacak         
16:54
Elektrikli ocakta yemek pişirirken akıma kapılan kadın hayatını kaybetti Elektrikli ocakta yemek pişirirken akıma kapılan kadın hayatını kaybetti         
16:52
Altının kilogramı 381 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 381 bin 500 liraya yükseldi         
16:47
Vatandaşların silahlanıp aslan avına çıktığı Çorum'da jandarmaya ihbar yağıyor Vatandaşların silahlanıp aslan avına çıktığı Çorum'da jandarmaya ihbar yağıyor         
16:44
Türk Silahlı Kuvvetleri, Akdeniz'de gövde gösterisi yaptı Türk Silahlı Kuvvetleri, Akdeniz'de gövde gösterisi yaptı         
16:32
Netflix ve HBO, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatını diziye dönüştürmek için teklif yaptı Netflix ve HBO, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatını diziye dönüştürmek için teklif yaptı         
16:28
Süper Lig maçları ilk kez Birleşik Krallık kanalında yabancı dilde yayımlanacak Süper Lig maçları ilk kez Birleşik Krallık kanalında yabancı dilde yayımlanacak         
16:25
Bodrum'da sahiller boş kalınca şezlong ücretleri kalktı Bodrum'da sahiller boş kalınca şezlong ücretleri kalktı         
16:23
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak         
16:23
Hollandalı turizmcilerden seyahat kısıtlaması tepkisi: Türkiye, en az İtalya ve İspanya kadar güvenli Hollandalı turizmcilerden seyahat kısıtlaması tepkisi: Türkiye, en az İtalya ve İspanya kadar güvenli         
16:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2020 20:27:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Türk firma en iyi performans gösteren üreticiler arasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]