Son dakika haberleri: TÜRK GENCİ AMERİKA'DAKİ NEHİRDE KAYBOLDU
Son dakika güncel haberi: AMERİKA'da yaşayan Umut Felik, yüzmek için girdiği San Joanqin nehrinde kayboldu.
AMERİKA'da yaşayan Umut Felik, yüzmek için girdiği San Joanqin nehrinde kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine Amerikan polisi tarafından nehirde arama başlatıldı. Çorum'dan okumak için gittiği Amerika'da nehirde yüzerken kaybolan Umut Felik'i arama çalışmaları sürüyor.
Çorum'dan Üniversite öğrenimi için Amerika'ya giden 27 yaşındaki Umut Felik, 28 Mayıs 2020 tarihinde 4 arkadaşı ile birlikte Webb Tract'in kuzeyindeki San Joanquin nehrine gitti. Bottan atlayarak yüzmek isteyen Umut Felik bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine harekete geçen Amerikan polisi hemen nehirde arama başlattı. Ancak ilk anda 8 saat süren aramalar bir sonucu vermeyince havanın kararması üzerine aramalara son verildi. Ertesi gün devam edilen aramalarda da şu ana kadar bir sonuç alınamadı.
Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 12:48 Kaynak: DHA
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