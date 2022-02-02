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Son dakika haberleri | Türk Halk Müziği sanatçısı Ahmet Turan Şan hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri | Türk Halk Müziği sanatçısı Ahmet Turan Şan hayatını kaybetti

02.02.2022 19:13
Son dakika haberleri | Türk Halk Müziği sanatçısı Ahmet Turan Şan hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberine göre İdris TiFTİKCİ / -Türk Halk Müziği sanatçısı, koro şefi ve şarkıcı Onur Şan'ın babası Ahmet Turan Şan hayatını kaybetti.

İdris TiFTİKCİ/ -Türk Halk Müziği sanatçısı, koro şefi ve şarkıcı Onur Şan'ın babası Ahmet Turan Şan hayatını kaybetti.

TRT Türk Halk Müziği sanatçısı, koro şefi ve şarkıcı Onur Şan'ın babası Ahmet Turan Şan Ümraniye'de bir süredir tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. 66 yaşında hayatını kaybeden Şan için yarın Üsküdar Şakirin Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlenecek, ardından Hekimbaşı Mezarlığı'nda defnedilecek.


Son dakika haberleri | Türk Halk Müziği sanatçısı Ahmet Turan Şan hayatını kaybetti
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Türk Halk Müziği, Onur Şan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Türk Halk Müziği sanatçısı Ahmet Turan Şan hayatını kaybetti - Son Dakika


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