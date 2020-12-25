Son dakika haberleri... TÜRK HALK MÜZİĞİ SANATÇISI ENGİN NURŞANİ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

Türk Halk Müziği Sanatçısı Engin Nurşani hayatını kaybetti.

Engin Nurşani, bir süredir gırtlak kanseri nedeniyle tedavi görüyordu.Nurşani'nin ölümüyle ilgili hastaneden yapılan açıklamada, "Yaklaşık 1,5 yıl önce yakalandığı nazofarenks (gırtlak) kanseriyle mücadele eden Engin Nurşani'nin tedavisine yatan hasta servisimizde devam ediliyordu. Maalesef ki bugün saat 07.00'de hayatını kaybetti" denildi.