Son dakika haberleri! Türk heyeti Libya Başbakanı Dibeybe ile bir araya geldi
03.05.2021 16:03
Edinilen son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Libya'nın başkenti Trablus'ta Başbakan Abdulhamid Dibeybe ile görüştü.
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