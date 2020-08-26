Son dakika haberleri | Türk Kızılay Giresun sel bölgesinde afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri | Türk Kızılay Giresun sel bölgesinde afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor

Gelen son dakika haberine göre Türk Kızılay Afet Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özer, "Selin olduğu andan itibaren 19 bin kişiye ulaştık. Sahada da 50 personelimiz var ve her gün 30 tane Kızılay gönüllüsü var." dedi.

Türk Kızılay Afet Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özer, "Selin olduğu andan itibaren 19 bin kişiye ulaştık. Sahada da 50 personelimiz var ve her gün 30 tane Kızılay gönüllüsü var." dedi.

Özer, AA muhabirine Türk Kızılayın selden etkilenen Giresun'un ilçelerindeki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Giresun, Doğankent, Dereli ve Yağlıdere ilçelerindeki afetten etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Özer, hayatını kaybedenlerin ailelerine de başsağlığı diledi.

Özer, sel felaketi haberini alır almaz özellikle Trabzon'daki yerel afet yönetim merkezindeki personelin aynı zamanda Giresun şubeyle koordineli çalışması sonucu alana ulaşıldığını söyledi.

Ekibin sel bölgesine gelir gelmez su ve çorba ihtiyacının giderildiğine işaret eden Özer, şunları kaydetti:

"Herhangi bir afette de beslenme ve barınma verilmesi gereken 2 fonksiyon alanıdır. Biz beslenmeden sorumlu çözüm ortağıyız. Alana konuşlandık. Arkadaşlarımız alanı hemen incelemeye aldılar. Tespit çalışmaları yapıldı. Nerede ekip ve ekipmanlar kurulabilir onun araştırması yapıldı. Şu anda bulunduğumuz alan bir okul bahçesi. Okul müdürümüz sağ olsunlar alanı bize tahsis ettiler. Burayı aslında biz yemek üretim merkezi olarak dizayn ettik. İçeride küçük bir depo oluşturduk. Üst katları da ofis olarak kullanıp değerlendirebiliyoruz. Okul bahçesi geniş olduğu için biz buraya diğer sivil toplum kuruluşlarına da kendi araçlarını kullanmaları için yer açtık."

"Selin olduğu andan itibaren 19 bin kişiye ulaştık"

Özer, Giresun, Doğankent, Dereli ve Yağlıdere gibi sel bölgelerinde de yardımları daha sağlıklı yapabilme adına diğer kuruluşlarla birlikte koordineli bir şekilde hareket ettiklerini anlatarak şöyle devam etti:

"3 öğün yemeğimiz var. Sabah kahvaltı, öğlen ve akşam yemeği olmak üzere. Burada aktif olarak Türk Kızılayın yanı sıra İHH, Beşir Derneği, Ordu Büyükşehir Belediyesinin sıcak yemek dağıtımı söz konusu. Kentin farklı noktalarında yerler belirlendi. 3 kuruluşumuz her öğün 500 kişilik beslenme hizmetinde bulunuyorlar. Türk Kızılay olarak da biz her öğün bin kişilik yapıyoruz. Selin olduğu andan itibaren 19 bin kişiye ulaştık. Sahada da 50 personelimiz var ve her gün 30 tane Kızılay gönüllüsü var. Bunun yanı sıra Ahbap Derneği, İzci Federasyonundan arkadaşlarımız da Türk Kızılay ile birlikte yardım çalışmalarında bulunuyorlar."

Sivas ve Giresun'dan gönüllü olarak sel bölgesine gelen off-roadcıların da kendi araçlarıyla önceden tespit yapılan mahallelerde gıda, hijyen seti ve su dağıtımı yapıldığını aktaran Özer, "Çünkü dağlık arazi olduğu için normal araçların çıkması çok zordu. Bu arkadaşlarımız hem bağış toplamışlardı hem de dağıtımda yer aldılar. Bu dağıtımları gerçekleştirdik. Bugün de Dereli dışındaki bütün tespiti yapılan köylerinin ihtiyaçları giderildi. Gıda kolisi, hijyen seti ve su ihtiyaçları tamamlandı. Doğankent'te de tırlarla su ihtiyacını sağlıyoruz." dedi.

Özer, gün içerisinde sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştireceklerini belirterek, "Sahada yapılan işleri birlikte değerlendireceğiz. Bundan sonraki planlarımızı konuşacağız. Güç birlikteliğiyle birlikte vatandaşlarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Son dakika haberleri | Türk Kızılay Giresun sel bölgesinde afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor

Giresun, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 12:09

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Türk Kızılay Giresun sel bölgesinde afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor - Son Dakika
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