Üye Girişi
Türk Kızılay'ın yaklaşık 10 bin 500 gönüllüsü yangın mağdurlarına desteğin ön saflarında - Son Dakika

Türk Kızılay'ın yaklaşık 10 bin 500 gönüllüsü yangın mağdurlarına desteğin ön saflarında

10.08.2021 10:58

Yurt genelinde birçok ilde art arda çıkan orman yangınları nedeniyle mağdur olanlara destek vermek için Türk Kızılay çatısı altında gönüllü olan yaklaşık 10 bin 500 kişi gece gündüz demeden çalışıyor.

Yurt genelinde birçok ilde art arda çıkan orman yangınları nedeniyle mağdur olanlara destek vermek için Türk Kızılay çatısı altında gönüllü olan yaklaşık 10 bin 500 kişi gece gündüz demeden çalışıyor.

AA muhabirinin Türk Kızılay yetkililerinden aldığı bilgiye göre kurum, sayıları her geçen gün artan yaklaşık 151 bin gönüllüsü ile yurdun her köşesindeki ihtiyaç sahibinin yardımına koşuyor.

Türkiye'nin birçok ilinde art arda çıkan orman yangınlarının ardından bu gönüllülerin yaklaşık yüzde 7'sine denk gelen 10 bin 483'ü gece gündüz demeden Kızılay ekiplerine ve mağdurlara destek amacıyla bölgede görev alıyor. Bir anlamda her 100 Kızılay gönüllüsünden 7'si orman yangınlarıyla nedeniyle yaşamı sekteye uğrayan mağdurlar için ön saflarda mücadele veriyor.

Aralarında doktor, veteriner, aşçı, lojistik yöneticisi, ev hanımı ve öğretmenlerin de bulunduğu gönüllüler, 160 noktadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Mesleklerine göre iş bölümü yapılan gönüllülerden doktorlar, acil ilk yardıma ihtiyaç duyan, dumandan etkilenenlere hizmet veriyor. Veterinerler ise yangından zarar gören hayvanların yanık ve yaralarına müdahale edip ilk tedavilerinin ardından kliniğe götürüyor.

Aşçılar, yangı alanlarındaki ihtiyaç sahipleri için yemek yaparken, meslek ayrımı olmaksızın tüm gönüllüler dağıtım noktalarında su ve yemek ikramı yapıyor, yardımları tasnifliyor.

Yangın afetinin etkilerini azaltmak için gönüllü psikologlar hem ailelere hem çocuklara psikososyal destek hizmeti götürüyor. Gönüllü öğretmenler ise evlerini terk etmek zorunda kalan ailelerin çocuklarına, süreci daha hafif atlatabilmesi için aktiviteler yaptırıyor.

"Yaptığım işten çok gurur duyuyorum"

Türk Kızılay, orman yangınlarıyla mücadeleye destek amacıyla bir araya gelen her yaştan gönüllülerin videolarını kurumun sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Bu gönüllülerden 72 yaşındaki Ali Sinan Kerimol, bir haftayı aşkın süredir çalışmalara katıldığını belirterek, "Yaptığım işten çok gurur duyuyorum, herkesin katılması lazım. Canla başla güzel bir iş yapıyoruz. Burada gençlerle birlikte aynı görevi yapıp, aynı ruhu paylaşıp, aynı heyecanı paylaşmak bana enerji veriyor. İyi ki geldim." ifadelerini kullandı.

Tıp fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Hilal Dilara Avşar ise 6 ay önce Türk Kızılay gönüllüsü olduğunu aktardı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yaşadığını ve yangın haberini alınca Manavgat'a geldiğini anlatan Avşar, şunları kaydetti:

"Biz yeni ev yapmıştık, evimiz bitti ve bu bizi bir empatiye sürükledi. 'Ev yaptık, yeni taşındık ve insanların evleri yanıyor' dedik. Burada olmamız gerektiğini düşündük. "gonulluol.org" dijital platformundan başvuru yaptım buraya geldim. Benimle birlikte annem, babam, kardeşim de geldi ve ailece Kızılay gönüllüsü olduk. Burada insanlar adına bir şeyler yapabilmek, insanlığa bir faydamızın dokunması ihtimali bile bizi çok mutlu ediyor. Bu yüzden Kızılay'da olduğum için çok mutluyum. Herkesi Kızılay gönüllüsü olmaya davet ediyorum."

Almanya'dan Türkiye'ye gelen ve yangınları duyunca Kızılay gönüllüsü olan Sultan Keleş ise, "Yangın afetinde yardıma ihtiyacı olan çok insan var ve Kızılay da bu anlamda gerçekten güzel işler yapıyor. Onun için siz de benim gibi dünyanın dört bir köşesinden katılabilirsiniz." dedi.

Yıllık iznini Marmaris'te tatil yaparak geçirmeyi planlarken yangınlar başlayınca Türk Kızılay gönüllüsü olup Marmaris'teki yangınlarla mücadele çalışmalarına katılan Şanlıurfa'da 112 Acil Sağlık Görevlisi Kerim Can Kaynak da, "Tatil için Marmaris'e gitmeyi düşünüyordum fakat çıkan yangınlar nedeniyle Türk Kızılayına gönüllü oldum ve Kızılay aracılığı ile 3 arkadaşımla birlikte geldim. İhtiyaç halinde arı sokmaları, yanıklar, dumandan etkilenmeleri elimizdeki ilaçlarla tedavi etmeye çalışıyoruz. Gerçekten burada olmak istediğimiz için şu an buradayız." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay'da aktif görev almak isteyen gönüllüler "gonulluol.org" dijital platformu üzerinden kayıtları

Türk Kızılay'ın yaklaşık 10 bin 500 gönüllüsü yangın mağdurlarına desteğin ön saflarında
Türk Kızılay'ın yaklaşık 10 bin 500 gönüllüsü yangın mağdurlarına desteğin ön saflarında
Türk Kızılay'ın yaklaşık 10 bin 500 gönüllüsü yangın mağdurlarına desteğin ön saflarında
Türk Kızılay'ın yaklaşık 10 bin 500 gönüllüsü yangın mağdurlarına desteğin ön saflarında

Orman Yangınları, Kızılay, Yangın, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay'ın yaklaşık 10 bin 500 gönüllüsü yangın mağdurlarına desteğin ön saflarında - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Korona bitmeden 11:28 Korona bitmeden "Marburg" kabusu başladı! Gine'de görülen vaka sonrası, DSÖ uyardı Taksim Meydanı'nda panik anları! Kalp hastası genç bir anda yere yığıldı 11:17 Taksim Meydanı'nda panik anları! Kalp hastası genç bir anda yere yığıldı Yeni güne düşüşle başlayan dolar 8,64'ten işlem görüyor 11:11 Yeni güne düşüşle başlayan dolar 8,64'ten işlem görüyor
Dededen kalan tarlada, babadan kalan gelenek devam diyor! Yetişen sebze ve meyveler herkese ücretsiz dağıtıyor 10:55 Dededen kalan tarlada, babadan kalan gelenek devam diyor! Yetişen sebze ve meyveler herkese ücretsiz dağıtıyor Altay Bayındır'a forma imzalatmak isteyen genç kız, tribünü karıştırdı! Küfürler havada uçuştu 10:24 Altay Bayındır'a forma imzalatmak isteyen genç kız, tribünü karıştırdı! Küfürler havada uçuştu Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı haziran ayında 823 bin kişi geriledi 10:19 Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı haziran ayında 823 bin kişi geriledi
Türkiye'nin yeni yol haritası belirlendi! Vaka artışı sonrası yasak yok ama aşılı-aşısız ayrımı gibi uygulamalar gelebilir 09:20 Türkiye'nin yeni yol haritası belirlendi! Vaka artışı sonrası yasak yok ama aşılı-aşısız ayrımı gibi uygulamalar gelebilir Kaybolan 3 küçük kızın evden ayrıma sebepleri şaşırttı! Ailelerine korku dolu saatler yaşatan kızlar Kore'ye gitmeye çalışmış 08:30 Kaybolan 3 küçük kızın evden ayrıma sebepleri şaşırttı! Ailelerine korku dolu saatler yaşatan kızlar Kore'ye gitmeye çalışmış

Son Dakika Haberleri
11:34 Sevgilisini sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı! Vahşeti yaşayan genç kadın, şikayetçi olmadı
11:27 Korona bitmeden "Marburg" kabusu başladı! Gine'de görülen vaka sonrası, DSÖ uyardı
11:25 Altının gram fiyatı 482 lira seviyesinden işlem görüyor
11:15 Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı
11:11 Yeni güne düşüşle başlayan dolar 8,64'ten işlem görüyor
11:08 Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! İş yerine icra gelen gelen işçi, işten çıkartılabilecek
10:47 Şahan Gökbakar, videolarını YouTube'da yayınlayanlar için harekete geçti! Elde edilen gelir afetzedelere ilaç olacak
10:42 İran sınırında infial yaratan görüntü! Afgan mülteciler merdiven dayayarak güvenlik duvarını aştı
10:20 Alişan'dan duygulandıran paylaşım! Kardeşinin ölümü sonrası yeğenlerine sahip çıktı
10:19 Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı haziran ayında 823 bin kişi geriledi
Sevgilisini sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı! Vahşeti yaşayan genç kadın, şikayetçi olmadı Sevgilisini sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı! Vahşeti yaşayan genç kadın, şikayetçi olmadı         
11:34
Altının gram fiyatı 482 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 482 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:25
Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı         
11:16
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! İş yerine icra gelen gelen işçi, işten çıkartılabilecek Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! İş yerine icra gelen gelen işçi, işten çıkartılabilecek         
11:09
İran sınırında infial yaratan görüntü! Afgan mülteciler merdiven dayayarak güvenlik duvarını aştı İran sınırında infial yaratan görüntü! Afgan mülteciler merdiven dayayarak güvenlik duvarını aştı         
10:43
Alişan'dan duygulandıran paylaşım! Kardeşinin ölümü sonrası yeğenlerine sahip çıktı Alişan'dan duygulandıran paylaşım! Kardeşinin ölümü sonrası yeğenlerine sahip çıktı         
10:21
9 yaşındaki kız çocuğunu taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü, şüphelinin evi kurşunlandı 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü, şüphelinin evi kurşunlandı         
10:04
Damping sendromuyla mücadele eden Seren Serengil dün ameliyat oldu! Sağlık durumunu paylaşan sevgilisi herkesten dua istedi Damping sendromuyla mücadele eden Seren Serengil dün ameliyat oldu! Sağlık durumunu paylaşan sevgilisi herkesten dua istedi         
08:51
Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün         
08:25
Afgan göçmeni Sunatullah Saadat, hakkında başlatılan soruşturmadan sonra: 4-5 ay önce Türkiye'den ayrıldım, şimdi Özbekistan'dayım Afgan göçmeni Sunatullah Saadat, hakkında başlatılan soruşturmadan sonra: 4-5 ay önce Türkiye'den ayrıldım, şimdi Özbekistan'dayım         
08:20
Kıyafeti açık bulununca Kıyafeti açık bulununca "Daha açığını giyeceğim" diyen Hande Yener'den cesur seçim         
22:59
İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan iddialı göğüs dekoltesi İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan iddialı göğüs dekoltesi         
21:46
93 kilo veren Pelin Öztekin, bikinili fotoğrafıyla beğenileri topladı 93 kilo veren Pelin Öztekin, bikinili fotoğrafıyla beğenileri topladı         
21:24
Balıkesir'deki otobüs kazasıyla ilgili korkunç iddia! Ölen şoförün kardeşi: Bana mesaj attı, aracın arızalı olduğunu söyledi Balıkesir'deki otobüs kazasıyla ilgili korkunç iddia! Ölen şoförün kardeşi: Bana mesaj attı, aracın arızalı olduğunu söyledi         
15:47
Pakistan'da akıllara durgunluk veren olay! Medrese kütüphanesine idrarını yapan 8 yaşındaki çocuğa ölüm cezası verildi Pakistan'da akıllara durgunluk veren olay! Medrese kütüphanesine idrarını yapan 8 yaşındaki çocuğa ölüm cezası verildi         
15:43
Kitapçıya Kitapçıya "Dedem bana tecavüz etti" notunu bıraktı! Ekipler tarafından bulunan genç kız olanları anlattı         
15:01
İntihar eden 18 yaşındaki Eda Nur'un ifadesi ortaya çıktı: İntihar eden 18 yaşındaki Eda Nur'un ifadesi ortaya çıktı: "Yapmayın" dedim ama dinlemediler         
14:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2021 11:40:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk Kızılay'ın yaklaşık 10 bin 500 gönüllüsü yangın mağdurlarına desteğin ön saflarında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement