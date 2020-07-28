Son dakika haberleri! Türk Kızılay köy çocuklarını "bayramlık kıyafetle" sevindiriyor - AĞRI - Son Dakika

Son dakika haberleri! Türk Kızılay köy çocuklarını "bayramlık kıyafetle" sevindiriyor - AĞRI

Gelen son dakika haberlerine göre Türk Kızılay, Ağrı'daki köy çocuklarına Kurban Bayramı öncesi bayramlık kıyafet hediye edip minik yüreklere dokunuyor.

Türk Kızılay, Ağrı'daki köy çocuklarına Kurban Bayramı öncesi bayramlık kıyafet hediye edip minik yüreklere dokunuyor.

Ramazan Bayramı'nda, kent merkezindeki mahallelerde yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklara sürprizler yapıp çeşitli yardımlarda bulunan Türk Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bu kez de köylerde yaşayan çocuklar için çalışma yaptı.

Hayırseverlerin de desteğiyle kısıtlı imkanlarla yaşayan köy çocuklarını sevindirmek için yollara düşen gönüllüler, önceden irtibata geçtikleri muhtarlar aracılığıyla en ücra köylere giderek, çocuklarla çeşitli aktiviteler yaparak eğlenceli zaman geçiriyor.

Yakından ilgilenip sohbet ettikleri çocuklara çikolata ikramında bulunan gönüllüler, ardından bayramda giymeleri için pantolon, gömlek ve tişört hediye ediyor.

Bayram öncesi minik yüreklere dokunarak yüzlerini güldüren gönüllüler, yeni doğum yapan annelere de içerisinde bebek bakım ürünlerinin olduğu "sevgi bohçaları" ulaştırıyor.

"Mutlulukları gözlerinden okunuyor"

Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesafe fark etmeksizin köylerde yaşayan çocukları bayramda sevindirmek için kıyafet yardımı yaptıklarını söyledi.

Yardım kampanyasını birkaç gün önce başlattıklarını ifade eden Tatlı, şöyle konuştu:

"İl merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Soğana Cumaçay köyündeyiz. Bugün 350 çocuğumuzu giyindirdik. Daha öncesinde de giyindirdiğimiz çocuklarımız vardı. Bu bayram için bin çocuğumuzu sevindirdik. Köyler üzerinde bir çalışma yaptık. Bu bayram, merkez dışında köyleri ziyaret edelim dedik. Köy, köy gezerek çocukların bayram sevincine ve mutluluğuna ortak olmayı düşündük. Gönüllü arkadaşlarla beraber daha önce yaş ve cinsiyetlerine göre hazırlamış olduğumuz kıyafetleri onlara ulaştırdık. Kıyafetleri aldıkları zaman bayram heyecanını erkenden yaşamaya başladılar, mutlulukları gözlerinden okunuyordu."

Tatlı, Türk Kızılay olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek ve yardımlarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Son dakika haberleri! Türk Kızılay köy çocuklarını bayramlık kıyafetle sevindiriyor - AĞRI

Kurban Bayramı, Kızılay, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 12:08

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Türk Kızılay köy çocuklarını 'bayramlık kıyafetle' sevindiriyor - AĞRI - Son Dakika
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