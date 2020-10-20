Son dakika haberleri! Türk Kızılay personeli Yemen'de silahlı saldırıda yaralandı - Son Dakika

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Yemen Türk Kızılay Delegasyonunda görevli personelin silahlı saldırı sonucu yaralandığını bildirdi.

Kınık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi:

"Yemen Türk Kızılay Delegasyonunda görevli bir çalışma arkadaşımız kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısında yaralanmıştır. Arkadaşımız Aden'de ameliyata alınmış ve tedavisi devam etmektedir. Türkiye'ye nakli için de Sağlık Bakanlığımız hazırlıklarını tamamlamıştır."