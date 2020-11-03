Son dakika haberleri: Türk Kızılayı şehitler anısına fidan dikti - Son Dakika

Son dakika haberleri: Türk Kızılayı şehitler anısına fidan dikti

03.11.2020 18:29
Son dakika haberleri: Türk Kızılayı şehitler anısına fidan dikti, System.String[]

Son dakika haberi: Türk Kızılayı Bodrum Şubesi tarafından, Bodrumlu ya da ailesi ilçede yaşayan 12 şehit anısına zeytin fidanı dikildi.

Türk Kızılayı Bodrum Şubesi tarafından, Bodrumlu ya da ailesi ilçede yaşayan 12 şehit anısına zeytin fidanı dikildi.

Kızılay Bodrum Şubesi yönetimi, şehitlerin anısı ve adlarının yaşatılması için zeytin fidanı dikmeye karar verdi. Kızılay gönüllüleri, Tepecik Karaova Mahallesi'nde fidanların dikilmesi için belirlenen belediyeye ait arazide bir araya geldi. 12 zeytin fidanı dikilip can suyu verilerek etkinlik tamamlandı.

Kızılay Bodrum Şubesi Başkanı Ömer Başbuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehitleri her zaman andıklarını söyledi.

Başbuğ, "Bodrum'a özel olarak şehitlerimizi anmak istedik. Zeytin fidanı hem barışı simgeliyor, hem de ölümsüz bir ağaç. Şehitlerimizin bizim için değerli ve kalbimizde yaşadıklarını göstermek için fidan dikerek şehitlerimizi andık." dedi.

Başbuğ, bu kapsamda şehit ailelerini de ziyaret edeceklerini dile getirdi.

Kızılay gönüllülerine eşlik eden muhtar azası Mehmet Kuş ise fidanları koruyup bakımlarını yapacaklarını belirtti.

Türk Kızılayı, Zeytin, Bodrum, Şehit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Türk Kızılayı şehitler anısına fidan dikti - Son Dakika


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