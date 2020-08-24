Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Aşı Çalıştayı, Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, Konsey Genel Sekreteri Bağdat Amreyev, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuli, üye ülkelerin temsilcileri ve bilim insanlarının katılımıyla İzmir'de başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Urla'daki tarihi Karantina Adası'nda yapılan ve teması "Laboratuvardan Aşıya" olarak belirlenen çalıştaya, aşı alanında bilimsel çalışmalar yürüten bilim insanları katıldı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, açılışta yaptığı konuşmada, çalıştayın Kovid-19 salgını ile mücadele ve küresel sağlığa katkı sağlamak amacıyla düzenlendiğini belirtti. Birlikte üretilebilecek çok şey olduğunu vurgulayan Meşe, çalıştayın, aynı tarihi mirasa sahip ülkeler arasında ortak çalışma kültürünün oluşturulmasına yönelik önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev de ev sahipliğinden dolayı Türkiye'ye teşekkür ederek, sağlık alanında iş birliği yapılmasının ne kadar önemli olduğunun bir kez daha görüldüğünü ifade etti.

Çalıştayda Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Özbekistan ve Türkmenistan ile Türkiye'deki farklı üniversitelerden bilim insanları, yürüttükleri bilimsel çalışmalara ilişkin tecrübelerini paylaşacak, Türkiye'deki aşı çalışmalarına yönelik bilgilendirmelerde bulunulacak.

Başkanlığını Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe'nin yaptığı Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu, üye ülkelerin, başta Kovid-19 salgını olmak üzere sağlık sorunlarına öneriler getiriyor. Üye ülkeler, kurul üzerinden tecrübe paylaşımında bulunuyor ve sağlık alanında ortak projeler üzerinde çalışıyor.