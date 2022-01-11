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Türk Narkotik polisi, Kolombiya'da ele geçirilen uyuşturucunun 16 ay boyunca izini sürdü - Son Dakika

Türk Narkotik polisi, Kolombiya'da ele geçirilen uyuşturucunun 16 ay boyunca izini sürdü

11.01.2022 12:55

Türk Narkotik polisi, Kolombiya'da ele geçirilen uyuşturucunun 16 ay boyunca izini sürdü Düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik şube ekipleri, 16 ay boyunca Kolombiya Buenaventure Limanı'ndan Türkiye'ye gönderilmek istenirken ele geçirilen 4,9...

Türk Narkotik polisi, Kolombiya'da ele geçirilen uyuşturucunun 16 ay boyunca izini sürdü

Düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik şube ekipleri, 16 ay boyunca Kolombiya Buenaventure Limanı'ndan Türkiye'ye gönderilmek istenirken ele geçirilen 4,9 ton kokainin izini sürdü. Uyuşturucunun Türkiye'deki alıcısın M.K.'nın da aralarında bulunduğu 14 şüpheli, bu sabah yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Kolombiya makamları, 09 Haziran 2020 tarihinde Buenaventure Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda; Türkiye'ye gönderilmek istenen 4.9 ton kokainin ele geçirildiğini açıklamıştı. Kolombiyalı yetkililerin sosyal medyadan yaptığı paylaşımdan yola çıkan Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü çalışma başlattı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında ele geçirilen uyuşturucu maddenin iki farklı konteyner içerisinde bulunan toplam 51.9 ton ağırlığındaki granül kauçuk maddesine emdirilmiş şekilde ele geçirildiği, konteynerlerin varış noktasının İstanbul Ambarlı limanı olduğu ve Türkiye'deki alıcısının yine İstanbul ilinde faaliyet gösteren şirket sahibi M.K isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Türk adli makamları Kolombiyalı yetkililerle temasa geçerek adli yardımlaşma talep etti. Ancak Kolombiya tarafından talebe bir cevap verilmedi. Buna rağmen soruşturmayı derinleştiren Narkotik polisi, Kolombiya polisiyle irtibat kurarak 16 ay boyunca uyuşturucunun izini sürdü. Ekipleri uyuşturucunun Türkiye'deki alıcısı olarak tespit edilen M.K. ve beraberindekilere yönelik teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

Bu sabah operasyon için düğmeye basan ekipler M.K.'nın da aralarında bulunduğu 14 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatlı tabanca, 1 adet ruhsatlı av tüfeği ve 91 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Türk Narkotik polisi, Kolombiya'da ele geçirilen uyuşturucunun 16 ay boyunca izini sürdü
Türk Narkotik polisi, Kolombiya'da ele geçirilen uyuşturucunun 16 ay boyunca izini sürdü
Türk Narkotik polisi, Kolombiya'da ele geçirilen uyuşturucunun 16 ay boyunca izini sürdü

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Kolombiya, Narkotik, İstanbul, Türkiye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Türk Narkotik polisi, Kolombiya'da ele geçirilen uyuşturucunun 16 ay boyunca izini sürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Narkotik polisi, Kolombiya'da ele geçirilen uyuşturucunun 16 ay boyunca izini sürdü - Son Dakika
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