Son dakika haberleri... Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yılı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yılı

08.04.2021 14:09
Son dakika haberleri... Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yılı, System.String[]

Son dakika gündem haberi... AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba mesajında, köklü bir mazi ve teşkilat yapısına sahip Türk polisinin asayiş, huzur, güvenlik ile hak ve özgürlüklerin korunması için fedakarca faaliyet gösterdiğini belirtti.

Kovid-19 salgınıyla mücadele döneminde sağlık çalışanları kadar polis teşkilatının da fedakarlık gösterdiğini ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Türk Polis Teşkilatı, huzurun ve güvenin teminatıdır. Bugün evlerimizde rahatça uyuyabiliyorsak bunu polisimize borçluyuz. Polislerimiz, halkın güven ve sevgisinden güç alarak çalışmalarını sürdürecektir. Terörle ve örgütlü suçlarla mücadele başta olmak üzere, üstlendiği tüm görevlerde Türk milletini gururlandıran, büyük fedakarlık, cesaret ve kahramanlıkla hizmet veren polis teşkilatı 176 yıllık bilgi ve tecrübesiyle hizmet kalitesini her geçen gün artırmaktadır.

Aziz milletimiz için canı pahasına görev yapan Türk Polis Teşkilatı'nın bundan sonra da halkımızın güven ve sevgisinden güç alarak, yüksek vazife şuuruyla çalışmalarını sürdüreceğine inancımız tamdır. 15 Temmuz'da canlarını milletimizin ve devletimizin bekası uğruna siper eden, demokrasinin kalesini teslim etmeyen polisimiz, destanlarına destanlar eklemiştir. Görevlerini yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Edirne'mizde görev yapan polislerimiz başta olmak üzere tüm polislerimize sağlıklı, huzurlu ve başarı dolu yıllar diliyorum."

CHP Edirne İl Başkanı Pekcanlı'nın mesajı

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı da yayımladığı mesajla Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıldönümünü kutladı.

Pekcanlı, mesajında, emniyet mensuplarının, vatandaşların can güvenliği uğruna kendi canlarını vermekten sakınmadığını belirtti.

Polis teşkilatının176 yıldır şan ve şerefiyle milletin huzuru için gece gündüz demeden fedakarca çalıştığını aktaran Pekcanlı, şunları kaydetti:

"Emniyet Teşkilatı kurulduğu günden bu yana temel hak ve hürriyetleri, demokrasiyi, Cumhuriyet'in temel ilkelerini, laikliği, hukukun üstünlüğünü ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını savunan bir kurumdur.

Milletimizin huzur ve güvenliği uğruna fedakarca çalışan tüm Emniyet mensuplarının Polis Haftasını kutluyor görevi başında şehit olan emniyet mensuplarını rahmet ve şükranla anıyorum."

AK Parti, Edirne, Polis, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yılı - Son Dakika


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