Son dakika haberleri: Türk Polis Teşkilatının 176'ncı yaşına özel tanıtım filmi hazırlandı

Son dakika haberler... Emniyet Genel Müdürlüğünün 176'ncı kuruluş yıl dönümü için hazırlanan tanıtım filmi, kurumun sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün 176'ncı kuruluş yıl dönümü için hazırlanan tanıtım filmi, kurumun sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Senaristleri, oyuncuları ve çekim ekibi emniyet mensuplarından oluşan filmin Antalya, İstanbul ve Ankara'daki çekimleri yaklaşık 3 haftada tamamlandı. Filmde özel harekat, havacılık, asayiş, kriminal, koruma, deniz, çevre, doğa ve hayvanları koruma, trafik ve motosikletli polis birimlerinden personel ile çarşı ve mahalle bekçileri rol aldı. Bir çantada bulunan mücevher kutusundaki polis rozetinin yolculuğunu içeren 4 dakika 51 saniyelik filmde, Antalya Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünde kriminal polislerce çantaya koyulan rozetin, emniyetin çeşitli birimlerinde görevli polislerce Anıtkabir'de bekleyen polis memuruna ulaştırılması aktarılıyor. Tanıtım filmi, polislerin Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyaretiyle sona eriyor.

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