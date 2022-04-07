Son dakika haberleri... Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü

07.04.2022 16:07
Son dakika haberleri... Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü

Son dakika haberi... Mardin'de Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Şehitlik Anıtı'nda tören yapıldı.

Mardin'de Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Şehitlik Anıtı'nda tören yapıldı.

Mardin Garnizon Şehitliği'ndeki törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Özel harekat polislerinin saygı atışı yaptığı törende, İl Müftü Vekili Musa Çiftçi şehitler için dua etti.

İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, güvenlik güçleri ve şehit yakınları şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Karabulut, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü onur ve gururla yad ettiklerini söyledi.

Vatandaşın daha rahat ve huzurlu yaşayabilmesi için çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Karabulut, halkın desteğiyle huzur ve güveni sürdüreceklerini belirtti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika


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