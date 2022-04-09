Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ustaoğlu, mesajında, 10 Nisan 1845'te Polis Nizamnamesi ile kurulan ve vatan toprağının her bir köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması, vatandaşın temel hak ve hürriyetlerinin korunması, kanun hakimiyetinin ve devlet otoritesinin tesisi gibi birçok hayati görevi üstlenmiş Emniyet Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Türk Polis Teşkilatının, ülkenin huzuru, güvenliği ve esenliği için mukaddes vatan topraklarının dört bir yanında fedakarca görev yaptığını vurgulayan Ustaoğlu, hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan ve mesai kavramı gözetmeden bu kutsal ve önemli görevi yerine getirirken vatan sevgisiyle, duyarlı ve vatandaş merkezli hizmet anlayışıyla toplumun beklenti, ihtiyaç ve taleplerini de dikkate alarak hizmet vermeye devam ettiğini aktardı.

Vali Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"?Hukukun üstünlüğünü, insan haklarına saygıyı ve demokratik toplum düzeninin devamını kendine ilke edinen, 177 yıllık bilgi ve deneyimiyle büyük başarılara imza atan Türk Polis Teşkilatı, geçmişte olduğu gibi bugün de büyük fedakarlık, cesaret ve yüksek vazife bilinci içerisinde vatandaşlarımızın huzuru için vermiş olduğu mücadelede ortaya koyduğu başarıyla hepimizi gururlandırmaktadır. Özellikle son dönemde yaşadığımız sağlık sürecinde de halkımızın sağlığı ve güvenliği için yine büyük bir özveri ve fedakarlık göstererek çalışmalarını sürdürmektedir."

Vatandaşların çekinmeden, korkmadan başvurabileceği bir güven ve huzur kapısı olan Emniyet Teşkilatında halkın huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan teşkilat mensuplarının Polis Haftasını kutlayan Ustaoğlu, şehit polislere rahmet, gazi ve emekli polislere de sağlık diledi.