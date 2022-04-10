Son dakika haberleri: Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı

10.04.2022 12:56

Son dakika habere göre Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk'ün konuşması Stantların gezilmesi Hatıra fotoğrafı çektirilmesi YOZGAT - Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması

İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk'ün konuşması

Stantların gezilmesi

Hatıra fotoğrafı çektirilmesi YOZGAT - Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Murat Esertük ve Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kişi, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra konuşan İl Emniyet Müdürü Esertürk, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunu kutladı.

Esertürk, emniyet teşkilatının dünden bugüne büyük bir kararlılıkla geldiğini belirterek, "Her geçen gün kendisini geliştiren dünya ülkelerine örnek bir teşkilat olduğunu kanıtlayan kocaman bir aileyiz." dedi.

Konuşmanın ardından Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü kapsamında açılan stantlar gezildi.

Son dakika haberleri: Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Son dakika haberleri: Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Son dakika haberleri: Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı

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Cumhuriyet Meydanı, Yozgat, Polis, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika


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