Türk Silahlı Kuvvetleri için yetiştirilen köpeklerin zorlu eğitimi - Son Dakika

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Köpek Eğitim ve Destek Müfreze Komutanlığında yetiştirilen farklı ırklardaki köpekler, 7 branşta verilen zorlu eğitimin ardından farklı askeri birliklere gönderiliyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Köpek Eğitim ve Destek Müfreze Komutanlığınca, Belçika ve Alman kurdu başta olmak üzere golden retriever, labrador ve zerdeva ırklarından oluşan köpeklerin eğitim ve idame faaliyetleri sürdürülüyor. Köpeklerin 3 aylıkken başlayan eğitim süreci ortalama 17 ay sürerken, bu süre zarfında köpeklere 'sosyalizasyon', 'branş' ve 'itaat' eğitimleri ve köpeklere mayın arama, bomba arama, arama-kurtarma, iz takip, keşif, narkotik madde arama ve devriye branşlarında eğitimler veriliyor. Yaklaşık bir yıllık süreyle eğitimi başarıyla tamamlayan köpekler, TSK tarafından icra edilen operasyonlarda görev yapmak için askeri personellerle birliklere gönderiliyor. Görev sayısını doldurmuş olan askeri köpekler ise geri kalan hayatlarını mutlu ve huzurlu sürdürmeleri maksadıyla yaşamsal faaliyetleri ve barınma ihtiyaçları Köpek Eğitim ve Destek Müfreze Komutanlığı tarafından karşılanıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Köpek Eğitim ve Müfreze Komutanı, "Köpek Eğitim ve Müfreze Komutanlığı olarak kadromuzda bulunan köpeklerin iskan, iaşe, tıbbi bakım ve veteriner hizmetlerini yürütmek, köpeklerimizin alabileceği muhtemel görevlere yönelik eğitimleri yaptırmak ve idame etmek, köpeklerimizin alabilecekleri görevlerde karşılaşabilecekleri kondisyon eksikliklerini gidermek ve askeri köpek timlerimizi desteklediğimiz birliklerce talep edilen yer ve zamanda bulunmalarını, görev yapmalarını ve her daim hazır olmalarını sağlamaktır. Köpek Eğitim ve Müfreze Komutanlığımızda mayın arama, bomba arama, arama-kurtarma, iz takip, keşif, narkotik ve devriye olmak üzere 7 branşımız bulunmaktadır. Irk olarak ise ağırlıklı olarak Belçika ve Alman kurdu olmak üzere golden retriever, labrador, zerdeva ırklarını kullanmaktayız. Askeri köpekli timlerimiz Türk Silahlı Kuvvetlerinin icra ettiği birçok operasyona katılmış ve çok sayıda başarılar elde etmiştir" dedi.

Köpeklerin eğitimleri hakkında bilgi veren komutan, "İlk 3 ay anne ile birlikte geçirdiği dönemin ardından 6 ay sosyalizasyon, 1 ay temel itaat, 1 ay ileri itaat ve 6 ay ihtisas eğitimi olmak üzere toplam 17 ay sürmektedir. Müteakiben eğitimlerini tamamlayan askeri köpekler kullanıcı personelleriyle birlikte görev bölgelerine sevk edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev sayısını doldurmuş olan askeri köpeklerin, geri kalan hayatlarını mutlu ve huzurlu sürdürmeleri maksadıyla yaşamsal faaliyetleri ve barınma ihtiyaçlarını Köpek Eğitim ve Destek Müfreze Komutanlığı olarak sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

(Mücahit Tarlan-Recep Gökhan Kılıç-Hakan Okay/ İHA)