Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Somali'ye yardım eli - Son Dakika

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Somali'ye yardım eli
03.05.2021 14:07
Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığınca, Sivil Asker İş Birliği projeleri kapsamında, 10 adet akülü, 18 adet de aküsüz tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine hediye edildi.
Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığınca, Sivil Asker İş Birliği projeleri kapsamında, 10 adet akülü, 18 adet de aküsüz tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine hediye edildi.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığınca, Sivil Asker İş Birliği projeleri kapsamında; 10 adet akülü ve 18 adet aküsüz tekerlekli sandalye Anadolu Kışlasında düzenlenen tören ile ihtiyaç sahiplerine hediye edildi" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA
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