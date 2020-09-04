Son dakika haberleri: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elektronik harp kabiliyeti artmaya devam ediyor - Son Dakika

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elektronik harp kabiliyeti artmaya devam ediyor

ANKARA - Türk Silahlı Kuvvetlerinin elektronik harp kabiliyetini daha üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen "Radar Elektronik Destek" sistemi teslimatları devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Twitter hesabından konu hakkında yaptığı paylaşımda, "Radar Elektronik Destek/Elektronik Taarruz Projesi kapsamında Radar Elektronik Destek sistemi teslimatlarımız devam ediyor. REDET-II Sistemi ile Silahlı Kuvvetlerimizin Elektronik Harp kabiliyetlerini daha üst seviyeye çıkarıyoruz" ifadelerine yer verdi. Ayrıca paylaşımda "Radar Elektronik Destek" sisteminin de görüntüleri yer aldı.