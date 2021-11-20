Türk Silahlı Kuvvetlerinin "Pençe"si terör yuvalarını parçalıyor - Son Dakika

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- Türk Silahlı Kuvvetlerinin "Pençe"si terör yuvalarını parçalıyor

ANKARA - Komandolar, Pençe serisi harekatlar kapsamında 7 ay içinde 831 teröristi etkisiz hale getirdi. 1407 mağara ve sığınağı kullanılamaz hale getiren Mehmetçik, teröristler tarafından çeşitli saldırılarda kullanılmak üzere hazırlanan 1812 el yapımı patlayıcı da imha etti. Harekatlara yönelik paylaşılan yeni görüntülerde de zorlu arazide komandoların ilerleyişi dikkat çekti.

Milli Savunma Bakanlığından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik nisan ayında eş zamanlı başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kararlılıkla sürüyor.

Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde devam eden operasyonlarla Mehmetçik, zorlu arazi koşullarına rağmen teröristler tarafından kullanılan mağaralara tek tek giriyor, bölgeyi teröristlerden temizliyor.

Pençe serisi harekatlar sonucunda bugüne kadar 831 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler tarafından kullanılan 1281 adet çeşitli cins ve çapta silah ile bunlara ait 316 bin 46 mühimmat ele geçiren komandolar, 1407 mağara ve sığınağı da kullanılamaz hale getirdi. Mehmetçik, teröristler tarafından çeşitli saldırılarda kullanılmak üzere hazırlanan 1812 el yapımı patlayıcı da imha etti.

-Komandolar "teröristlerin inlerinde"

Bakanlık tarafından Pençe serisi harekatlara yönelik paylaşılan yeni görüntüler de dikkat çekti.

Görüntülere göre, zorlu arazi şartlarında faaliyetlerini sürdüren Mehmetçik, bölgede teröristler tarafından kullanıldığı belirlenen mağaralara tek tek giriyor.

Gerekli güvenlik önlemlerini almalarının ardından çok dar tünellerden mağaralara giren komandolar buralardaki "odaları" tek tek kontrol ediyor.

Silah ve mühimmattan elektronik eşyaya kadar çok sayıda malzemenin bulunduğu mağalar tahrip edilerek kullanılamaz hale getiriliyor.

- Büyük hassasiyetle icra edilen operasyonlar

Harekatın her safhası detaylı şekilde planlanıyor. Birçok kaynaktan elde edilen istihbarat bilgileri ışığında belirlenen bölgeler yerli ve milli üretim insansız hava araçları tarafından en ince detayına kadar inceleniyor.

İHA'lardan aktarılan görüntülerin de yardımıyla teröristlerin muhtemel barınma alanları, yapılacak operasyonda helikopterlerin inme yerleri, uçak ve ateş destek vasıtaları ile vurulacak hedefler tek tek belirleniyor.

Ateş destek vasıtalarıyla vurulan bölgelere taarruz helikopterlerinin desteklediği içinde komando birliklerinin bulunduğu helikopterler sevk ediliyor. Bölgeye indirilen komandolar teröristlerin "girilemez" dedikleri alanlarda ilerleyerek terör örgütü tarafından kullanılan mağaraları tek tek imha ediyor.

-"Terörü bitirmekte kararlıyız"

Bakanlık kaynakları, Pençe serisi harekatlarla teröristler tarafından "girilemez" olarak nitelendirilen alanlara tek tek girildiğini vurguladı.

Harekatlar kapsamında bölgede yıllarca teröristler tarafından geniş bir alan içinde kullanılan barınak, sığınak, depo ve sözde karargahların tahrip edildiğini belirten kaynaklar, Irak için de tehdit teşkil eden ve bölgedeki istikrara zarar veren terör örgütü ile mücadelenin Irak ile koordineli ve yakın iş birliği içinde devam ettiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hafta içi terörle mücadeleye yönelik yaptığı açıklamalarda, "40 yıldır ülkemizin enerjisini tüketen terörü bitirmekte, halkımızı terör belasından kurtarmakta kararlıyız. Bunu dağdaki, mağaradaki hainler anladı, hamileri de anlamalı, anlayacak" ifadelerini kullanmıştı.