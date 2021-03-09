Türk Telekom, 5 kategoride başarıya imza attı - Son Dakika

Türk Telekom, 5 kategoride başarıya imza attı

09.03.2021 11:17
Türk Telekom, 5 kategoride başarıya imza attı, System.String[]

Türk Telekom, global ölçekteki şirketlerin mobil ağ deneyimini ölçmek konusunda uzmanlaşmış bağımsız mobil analiz şirketi olan OpenSignal tarafından gerçekleştirilen araştırmada, 'Yıldızı Yükselen Şirketler' ve 'Küresel Yüksek Performans' gösteren şirketler arasında yer aldı.

Türk Telekom, global ölçekteki şirketlerin mobil ağ deneyimini ölçmek konusunda uzmanlaşmış bağımsız mobil analiz şirketi olan OpenSignal tarafından gerçekleştirilen araştırmada, 'Yıldızı Yükselen Şirketler' ve 'Küresel Yüksek Performans' gösteren şirketler arasında yer aldı. Türk Telekom, Türkiye'deki operatörler arasında toplam 5 kategoride başarı elde eden tek şirket oldu.

Mobil operatörlerin 2019 ve 2020'nin ikinci yarıları arasında gösterdikleri gelişimi değerlendiren OpenSignal, Türk Telekom'u Video Deneyimi, İndirme Hız Deneyimi, Yükleme Hızı Deneyimi ve 4G Kullanılabilirliği kategorilerinde 'Yıldızı Yükselen Şirketler' arasında değerlendirdi. Türk Telekom, "Yıldızı Yükselen Şirketler" kategorisindeki 4 ayrı alandaki başarıya ilave olarak "Ses Uygulaması" kategorisinde en yüksek skora sahip ve global ortalamanın üzerinde değer alan 30 operatör arasına girdi. Bu alanda "Küresel Yüksek Performans" sergileyen operatör, toplamda 5 dalda başarı elde eden Türkiye'den tek operatör oldu.

"PANDEMİDE HIZ KESMEDEN YATIRIMLARA DEVAM ETTİK"

OpenSignal'in araştırma sonuçlarını değerlendiren Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç şunları söyledi:

"Türkiye'yi geleceğe taşıyacak teknoloji yatırımlarına pandemi döneminde de hız kesmeden devam ettik. Mobil şebekemize yaptığımız yatırım ve geliştirmelerle daha yüksek performans sunarak müşterilerimizin yanında olduk. Global ölçekli bağımsız kuruluşun araştırması da bizim, ülkemizdeki diğer operatörlere göre müşteri deneyimi konusunda çok daha fazla ilerleme kaydettiğini ortaya koydu. Beş kategoride dünyanın en iyileri arasında yer alan tek Türk operatör olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz."


Türk Telekom, 5 kategoride başarıya imza attı
Türk Telekom, 5 kategoride başarıya imza attı
Türk Telekom, 5 kategoride başarıya imza attı
Türk Telekom, 5 kategoride başarıya imza attı

Türk Telekom, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Türk Telekom, 5 kategoride başarıya imza attı - Son Dakika Ekonomi


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