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Son dakika haberleri: Türk vatandaşı, Yunanistan tarafından açılan ateşle öldürüldü - Son Dakika

Son dakika haberleri: Türk vatandaşı, Yunanistan tarafından açılan ateşle öldürüldü

01.08.2021 01:37
Son dakika haberleri: Türk vatandaşı, Yunanistan tarafından açılan ateşle öldürüldü, System.String[]

Son dakika haberler: Edirne'nin Meriç Nehri kenarında bulunan Yunanistan'a sınır Köyü Adasarhanlı'da, Yunanistan tarafından sivil giyimli kişilerce açılan ateş sonucu 1 kişi vurularak öldürüldü, arkadaşı ise kıl payı ölümden kurtuldu.

Edirne'nin Meriç Nehri kenarında bulunan Yunanistan'a sınır Köyü Adasarhanlı'da, Yunanistan tarafından sivil giyimli kişilerce açılan ateş sonucu 1 kişi vurularak öldürüldü, arkadaşı ise kıl payı ölümden kurtuldu.

İddialara göre, 43 yaşındaki Mehmet Durgun arkadaşı S.S. ile Meriç Nehri kenarında otururken, Yunanistan tarafından sivil giyimli kişiler tarafından ateş açıldı. Başına isabet eden mermi sonucu Durgun, olay yerinde hayatını kaybetti. Durgun'un yere düştüğünü görünce arkadaşına bakan S.S ise şans eseri vurulmaktan kurtuldu ve açılan ateş burnunu sıyırdı. Ardından sürünerek olay yerinden kaçan S.S olayı jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekibinin incelemelerinin ardından Durgun'un cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Son dakika haberleri: Türk vatandaşı, Yunanistan tarafından açılan ateşle öldürüldü
Son dakika haberleri: Türk vatandaşı, Yunanistan tarafından açılan ateşle öldürüldü
Son dakika haberleri: Türk vatandaşı, Yunanistan tarafından açılan ateşle öldürüldü
Son dakika haberleri: Türk vatandaşı, Yunanistan tarafından açılan ateşle öldürüldü
Son dakika haberleri: Türk vatandaşı, Yunanistan tarafından açılan ateşle öldürüldü
Son dakika haberleri: Türk vatandaşı, Yunanistan tarafından açılan ateşle öldürüldü
Son dakika haberleri: Türk vatandaşı, Yunanistan tarafından açılan ateşle öldürüldü
Son dakika haberleri: Türk vatandaşı, Yunanistan tarafından açılan ateşle öldürüldü
Son dakika haberleri: Türk vatandaşı, Yunanistan tarafından açılan ateşle öldürüldü
Son dakika haberleri: Türk vatandaşı, Yunanistan tarafından açılan ateşle öldürüldü
Son dakika haberleri: Türk vatandaşı, Yunanistan tarafından açılan ateşle öldürüldü
Son dakika haberleri: Türk vatandaşı, Yunanistan tarafından açılan ateşle öldürüldü
Son dakika haberleri: Türk vatandaşı, Yunanistan tarafından açılan ateşle öldürüldü

Meriç Nehri, Yunanistan, Jandarma, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Türk vatandaşı, Yunanistan tarafından açılan ateşle öldürüldü - Son Dakika


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