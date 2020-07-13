Son dakika haberleri... Türk yapımı sinema filmi Avrupa'da finalde - Son Dakika

Son dakika haberleri... Türk yapımı sinema filmi Avrupa'da finalde

Son dakika haberi: Türk yapımı 'Gerçek Olamaz' filmi 'En İyi Sinematografi' kategorisinde finalist seçildi.

Türk yapımı 'Gerçek Olamaz' filmi 'En İyi Sinematografi' kategorisinde finalist seçildi.

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Başrollerini Gönül Nagiyeva ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı 'Gerçek Olamaz' adlı sinema filmi, Around Uluslararası Film Festivali Paris seçmelerinde "En İyi Sinematografi" kategorisinde finalist seçildi.

2020 yılı içerisinde vizyona girmesi beklenen film, festivalde ABD, Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri yapımı filmlerle yarışacak. Gerçek Olamaz sinema filmi, 'En İyi Sinematografi' kategorisinde finalist olan tek Türk yapımı film olma özelliği taşıyor.

'Gerçek Olamaz' daha önce St. Petersburg'da düzenlenen White Nights Film Festivali'nde En İyi Senaryo dalında finalist olmuştu. Filmin senaristi ve aynı zamanda yönetmenliğini Korhan Uğur ve Gönül Nagiyeva yapıyor.

Senaryosu ve oyuncu kadrosuyla Türkiye'nin iddialı yapımları arasında gösterilen film, 'Gerçek Olamaz' (It Can't Be Real), 2020'de vizyona girmesi bekleniyor. Sinemaseverlerin merakla beklediği yapım, ilk etapta dünyada film festivallerini gezecek. Film 2020'de sinemalarda izlenebilecek. Drama türünde çekilen filmde, Jazz müzisyeni Leyla ve fotoğrafçı Murat'ın aşk hikayesi anlatılıyor. Festivalde finale kalan filmler Around Films Instagram hesabından ve resmi web sitelerinden duyuruldu.

(İHA)

Film Festivali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 12:52 Kaynak: İHA

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