Son dakika haberleri... Turkcell'den esnafa sabit internet desteği - Son Dakika

Son dakika haberleri... Turkcell'den esnafa sabit internet desteği

Son dakika gelişmesine göre Turkcell, restoran, kafe, kuaför ve taksi durağı gibi küçük işletmelerin ilk üç aylık sabit internetini karşılayacak.

Turkcell, restoran, kafe, kuaför ve taksi durağı gibi küçük işletmelerin ilk üç aylık sabit internetini karşılayacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selin vurduğu Rize'ye gidiyor
Diş eti hastalığı tedavisi nasıl yapılır?
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı

Normalleşme sürecinde de iş yerlerine destek vermeye odaklanan Turkcell, küçük esnafın ihtiyacına yönelik kapsamlı bir destek paketi hazırladı. Yapılan şirket açıklamasına göre Turkcell, esnafa özel can suyu desteği kapsamında, Kovid-19 salgınından sonra iş yerine geri dönen restoran, kafe, kuaför, taksi durağı gibi küçük işletmelerin ilk üç ay boyunca sabit internetini karşılıyor. Esnafın iletişim ihtiyaçlarına yönelik olarak şirket, cep telefonlarına gönderdiği internet hediyeleriyle kullanıcısının yanında oluyor. Tüm bunların yanı sıra kendi müşterilerine mesajla kampanyalarını duyurmak isteyen esnafa da Mesaj Üssü servisinden aldığı SMS adedi kadar SMS'i de Turkcell ekleyerek ikiye katlıyor. Aynı zamanda Turkcell'in Mesaj Üssü servisine ilk defa abone olan iş yerlerine anında 500 SMS hediye ediliyor.

"SEKTÖRÜMÜZDE BİR İLKE İMZA ATARAK KÜÇÜK ESNAFIMIZIN İLETİŞİM İHTİYAÇLARINA DESTEK OLUYORUZ"

Konuyla ilgili değerlendirmesinde Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan şunları söyledi:

" Türkiye'nin Turkcell'i olarak, ülkemizin can damarı esnafımızı bir nebze olsun rahatlatmak amacıyla kendilerine özel can suyu destek paketi sunuyoruz. Yaşadığımız bu süreçten en fazla etkilenen esnafımıza yönelik destek paketimizi, onların sesine kulak vererek hazırladık. Sosyal mesafenin korunması için kapatılan küçük işletmelerimize yönelik destek paketimiz ile esnafımızın bu zor zamanında da yanında olmayı amaçlıyoruz. Hizmet sektörümüzün normalleşmesine katkı sağlayacağını umduğumuz telekomünikasyon faydalarımızı sabit internet, mobil internet ve toplu SMS olmak üzere destek paketimize ekledik. Öncelikli olarak esnafımızın ilk üç aylık sabit internetini biz karşılıyoruz. Bununla birlikte mobil internet hediyelerimizle de destek olmayı amaçlıyoruz. Tüm bunların yanı sıra müşterilerine SMS göndermek isteyen esnafımızın da SMS adedini ücretsiz olarak ikiye katlıyoruz. Sektörümüzde bir ilke imza atarak hazırladığımız ve küçük esnafımızın iletişim ihtiyaçlarına destek olduğumuz paketimizi her geçen gün genişleterek yeni faydalar sunmaya devam edeceğiz."

(İHA)

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Kuaför, SMS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 16:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Turkcell'den esnafa sabit internet desteği - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:15 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selin vurduğu Rize'ye gidiyor 21:05 Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı 21:03 Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir 20:40 Azerbaycan'ın Ermenistan mevzilerini vurma anı havadan görüntülendi 20:34 Rize'de sel suları nedeniyle merkezde bulunan bir köprü çöktü 20:09 Konya'da gol duellosu! Konyaspor bir kez daha öne geçti 20:04 Trabzon bastırıyor! Top bir kez daha direkten döndü 20:03 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:46 Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor 15:25 Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu 15:23 İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selin vurduğu Rize'ye gidiyor
22:15
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
21:05
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir
21:03
Azerbaycan'ın Ermenistan mevzilerini vurma anı havadan görüntülendi
20:40
Rize'de sel suları nedeniyle merkezde bulunan bir köprü çöktü
20:34
Konya'da gol duellosu! Konyaspor bir kez daha öne geçti
20:09
Trabzon bastırıyor! Top bir kez daha direkten döndü
20:04
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı
20:03
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
17:27
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
17:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 22:52:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Turkcell'den esnafa sabit internet desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]