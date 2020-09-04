Turkcell Holding AŞ, 545,6 milyon adet hissesinin borsada satışı için Merkezi Kayıt Kuruluşuna (MKK) başvuruda bulundu.
MKK'nın Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamaya göre Turkcell Holding, borsada işlem görmeyen statüdeki 545 milyon 600 bin adet Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ pay senetlerinin borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla MKK'ya başvurdu.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 17:03 - Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri | Turkcell Holding, Turkcell hisseleriyle ilgili MKK'ya başvurdu - Son Dakika Ekonomi