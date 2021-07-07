Üye Girişi
Son dakika haber: Operatör şirketi yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını hızlandırdı - Son Dakika

Son dakika haber: Operatör şirketi yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını hızlandırdı

07.07.2021 10:29
Son dakika haber: Operatör şirketi yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını hızlandırdı, System.String[]

Son dakika haberler: Turkcell, 2030 yılına kadar elektrik tüketimini yenilenebilir kaynaklardan karşılama ve 2050 yılına kadar net sıfır karbon olma hedefleri kapsamında attığı adımlara bir yenisini daha eklediğini açıkladı.

Turkcell, 2030 yılına kadar elektrik tüketimini yenilenebilir kaynaklardan karşılama ve 2050 yılına kadar net sıfır karbon olma hedefleri kapsamında attığı adımlara bir yenisini daha eklediğini açıkladı. İzmir Karadağ Rüzgar Enerjisi Santrali'ni (RES) bünyesinde bulunduran Boyut Grup Enerji'yi satın almak için hisse devir sözleşmesi imzaladığını belirtti.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, İzmir Karadağ RES'in satın alımına ilişkin şunları söyledi:

"Sürdürülebilirlik yaklaşımımız doğrultusunda yenilenebilir enerji yatırımlarının hayata geçirilmesine öncülük ediyor ve çevre dostu kaynaklardan elektrik tedarik eden bir şirket haline gelmeyi hedefliyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda 2020 yılında öz tüketim modeli ile ürettiğimiz elektrik, bin 230 hanenin 1 yıllık elektrik tüketimine karşılık gelecek büyüklüğe ulaşmıştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde grubumuzun ilk güneş enerjisi santrali ile yılda 1,2 milyon kWh elektrik üretiyor, 448 ton karbondioksit salınımını önlüyoruz. Türkiye'de solar panellerle kendi elektriğini üreten ilk veri merkezi olma özelliği taşıyan Ankara Veri Merkezimizde kurulu güneş enerjisi gücümüzle yılda 300 bin kWh elektrik üretiyoruz. Buna Çorlu Veri Merkezimizdeki, Diyarbakır ve Adana'da yer alan plaza binalarımızdaki güneş enerjisi yatırımlarını da eklediğimizde, sadece Türkiye'deki lokasyonlarımızda yılda yaklaşık 730 bin kWh enerji üretebilecek kapasiteye ulaştık. Önümüzdeki dönemde de yenilenebilir enerji üretimi ile ilgili projelerimizi sürdürmeyi hedefliyoruz."

"HEDEFİMİZ, ÇEVRE DOSTU KAYNAKLARDAN ELEKTRİK TEDARİK ETMEK"

İzmir Karadağ Rüzgar Enerjisi Santrali'nin yüksek üretim verimliliğine de vurgu yapan Erkan, Turkcell'in sürdürülebilirlik odağını güçlendirmeyi ve çevreye bıraktığı izin daha da azalmasını amaçladıklarını ifade etti. Devreye 2016 yılında alınan santralin lisans süresinin 2057'ye kadar devam edeceğini aktaran Murat Erkan, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Turkcell Enerji, Enerjicell markasıyla tüm Türkiye'de bireysel ve kurumsal serbest tüketici kapsamındaki elektrik tüketicilerine hizmet veriyor. Yenilenebilir enerji ve santral yatırımlarımızın yanı sıra, yeşil enerji şirketleri ile yaptığımız elektrik ticaretleri sayesinde de çevreci yöntemleri teşvik etmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemlerde Turkcell Enerji Çözümleri'nin yenilenebilir enerji yatırımlarını devam ettirerek, Turkcell'i sıfır karbon salınımı olan, çevre dostu kaynaklardan elektrik tedarik eden bir şirket haline getirmeyi hedefliyoruz."

Turkcell, işletme değerinin 29,6 milyon dolar olarak belirlendiği Boyut Grup Enerji'nin satın alımında, şirketin net borçları sonrasında 11,5 milyon dolar tutarında nakit çıkışı gerçekleştireceğini kaydetti. Toplam kurulu gücü 18 MW olan İzmir Karadağ RES'in yılda yaklaşık 67,5 GWh'lik bir üretim gerçekleştirme kapasitesine sahip ve bu sayede 22 bin 500 konutun yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek seviyede olduğu belirtildi. Santralin 2026 yılı sonuna kadar devlet alım garantisi bulunduğundan, 2021-2026 arası dönemde yıllık gelirinin yaklaşık 5 milyon dolar olmasının beklendiği belirtildi.


Son dakika haber: Operatör şirketi yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını hızlandırdı
Son dakika haber: Operatör şirketi yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını hızlandırdı
Son dakika haber: Operatör şirketi yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını hızlandırdı
Son dakika haber: Operatör şirketi yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını hızlandırdı

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Yenilenebilir Enerji, Enerji, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: Operatör şirketi yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını hızlandırdı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kahvede otururken bacağından yaralanan adam, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı 17:53 Kahvede otururken bacağından yaralanan adam, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı Son Dakika: Mario Balotelli, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı 17:34 Son Dakika: Mario Balotelli, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı Yeni eğitim yılı takvimini MEB açıkladı: Okullar 6 Eylül'de açılıyor, ilk ara tatil 15 Kasım'da 17:26 Yeni eğitim yılı takvimini MEB açıkladı: Okullar 6 Eylül'de açılıyor, ilk ara tatil 15 Kasım'da
Kazanın ardından büyük mücadele verdiler! Vatandaşın süngerle güneşten koruduğu bisiklet sürücüsü öldü 17:19 Kazanın ardından büyük mücadele verdiler! Vatandaşın süngerle güneşten koruduğu bisiklet sürücüsü öldü Meyve suyu üretim tesisinde mide bulandıran görüntüler! Vişneleri ayakkabılarıyla çiğnedi 17:10 Meyve suyu üretim tesisinde mide bulandıran görüntüler! Vişneleri ayakkabılarıyla çiğnedi Sabah kahvaltıya oturan kişinin ikiye böldüğü ekmeğin içinden kocaman ip çıktı 17:05 Sabah kahvaltıya oturan kişinin ikiye böldüğü ekmeğin içinden kocaman ip çıktı
Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: 16:29 Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: "Diğer gelinlerine de aynısını yapacağım" dedi Adana Demir'den olay yaratan Balotelli paylaşımı: İki deli bir araya gelmemeliydik 15:27 Adana Demir'den olay yaratan Balotelli paylaşımı: İki deli bir araya gelmemeliydik

Son Dakika Haberleri
17:53 Kahvede otururken bacağından yaralanan adam, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı
17:41 4 aylık hamile Özge Özpirinçci ultrason çekimi sırasında çekilen fotoğrafı paylaştı
17:34 Son Dakika: Mario Balotelli, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı
17:25 Yeni eğitim yılı takvimini MEB açıkladı: Okullar 6 Eylül'de açılıyor, ilk ara tatil 15 Kasım'da
17:18 Kazanın ardından büyük mücadele verdiler! Vatandaşın süngerle güneşten koruduğu bisiklet sürücüsü öldü
17:13 Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a maliyeti ortaya çıktı: Yıldız futbolcu toplam 2.5 milyon euro kazanacak
16:59 F.Bahçe için teklifleri kabul etmeyen ancak karşılık göremeyen Gökhan Gönül, yakın çevresine dert yandı
16:44 Son Dakika: Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi TBMM komisyonunda kabul edildi
16:32 Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz
16:28 Galatasaray, ezeli rakiplerine şeffaflık göndermesi yaptı
İtalya-İspanya maçında yaptığı hatayla tepki çeken spiker Levent Özçelik'e Galatasaray'dan destek geldi İtalya-İspanya maçında yaptığı hatayla tepki çeken spiker Levent Özçelik'e Galatasaray'dan destek geldi         
18:08
4 aylık hamile Özge Özpirinçci ultrason çekimi sırasında çekilen fotoğrafı paylaştı 4 aylık hamile Özge Özpirinçci ultrason çekimi sırasında çekilen fotoğrafı paylaştı         
17:41
Binlerce insanı göz göre kısırlaştırdılar! Karanlık tarih su yüzüne çıkıyor Binlerce insanı göz göre kısırlaştırdılar! Karanlık tarih su yüzüne çıkıyor         
17:26
Son Dakika: Çiftlik Bank davası sanığı Son Dakika: Çiftlik Bank davası sanığı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın tutuklandı         
17:24
Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a maliyeti ortaya çıktı: Yıldız futbolcu toplam 2.5 milyon euro kazanacak Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a maliyeti ortaya çıktı: Yıldız futbolcu toplam 2.5 milyon euro kazanacak         
17:13
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Mağdurların zararları mal varlığımdan karşılansın Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Mağdurların zararları mal varlığımdan karşılansın         
17:08
Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz         
16:33
3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar 3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar         
15:38
Best Model Türkiye seçimlerinde yarışmacıların yere oturduğu görüntüler sosyal medyada alay konusu oldu Best Model Türkiye seçimlerinde yarışmacıların yere oturduğu görüntüler sosyal medyada alay konusu oldu         
15:13
Tosuncuk, Tosuncuk, "Mağduriyetleri gidereceğim" demişti, ifadesinde mal varlığını da açıkladı         
14:47
Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti         
14:37
Fahriye Evcen'in, leopar desenli tulumuyla paylaştığı fotoğrafları takipçilerini mest etti Fahriye Evcen'in, leopar desenli tulumuyla paylaştığı fotoğrafları takipçilerini mest etti         
14:28
Kılıçdaroğlu'ndan kendisini Kılıçdaroğlu'ndan kendisini "Cumhurbaşkanımız" diyerek karşılayan kadına manidar cevap         
14:12
Neden kendisinden yaşça büyük kişilerle birlikte oluyor? Serenay Sarıkaya merak edilen soruyu yanıtladı Neden kendisinden yaşça büyük kişilerle birlikte oluyor? Serenay Sarıkaya merak edilen soruyu yanıtladı         
13:06
Anonymous'tan Akbank iddialarına yanıt: Biz saldırmadık ama birçok defa hacklendiklerini biliyoruz Anonymous'tan Akbank iddialarına yanıt: Biz saldırmadık ama birçok defa hacklendiklerini biliyoruz         
11:39
Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş         
11:01
Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş         
10:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2021 18:21:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Operatör şirketi yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını hızlandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement