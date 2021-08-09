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Son dakika haberleri! Türkiye 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 6 branşta madalya kazandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Türkiye 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 6 branşta madalya kazandı

09.08.2021 09:48
Son dakika haberleri! Türkiye 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 6 branşta madalya kazandı, System.String[]

Son dakika haberler... 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı 13 madalyayla kapatan Türkiye, geçmiş oyunlara göre daha fazla branşta madalya kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı 13 madalyayla kapatan Türkiye, geçmiş oyunlara göre daha fazla branşta madalya kazandı.

Milli sporcular Tokyo 2020'de okçuluk, boks, cimnastik, karate, tekvando ve güreşte olmak üzere 13 branşta madalya elde etti. Türk sporcular 6 farklı branşta madalya alma başarısı gösterdi.

Güreş ve tekvando gibi geleneksel sporda 5 madalya alan milli sporcular okçuluk, boks ve cimnastikte de tarihi başarılara imza atı. Karatede de 4 milli sporcu madalya kazanma başarısı gösterdi.

Geçmiş oyunlarda güreş, tekvando ve boksta madalyalar alan Türk sporcular bunlara okçuluk ve cimnastiği de ekledi.

Okçulukta Mete Gazoz tarih yazdı

Tokyo 2020'de tarihin en önemli başarılarından birini okçulukta Mete Gazoz gerçekleştirdi.

Klasik yayda altın madalya alan Mete Gazoz Türkiye'ye bu branşta ilk madalyayı getiren sporcu olarak tarihe geçti.

Cimnastikte Ferhat Arıcan

Mete Gazoz gibi olimpiyat oyunlarında tarihi bir başarıyı da cimnastikte Ferhat Arıcan kazandırdı.

Artistik cimnastikte bronz madalyanın sahibi olan Ferhat Arıcan, cimnastikte madalya alan Türk sporcu oldu.

Boksta iki kadın sporcu madalya kazandı

Türkiye geçmiş oyunlarda 5 madalya kazandığı boks branşında ilk altın madalyayı da Tokyo 2020'de elde etti.

Tokyo 2020'de kadın boksörler Türk sporuna damgalarını vurdu. Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalya alarak boksta madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu unvanını aldı.

Buse Naz Çakıroğlu'ndan sonra ringe çıkan Busenaz Sürmeneli ise Türkiye'ye boksta ilk altın madalyayı getiren isim olarak tarihi bir başarıya imza attı.

Güreşte 3 bronz madalya

Tokyo 2020'ye 9 güreşçiyle katılan Türkiye oyunlarda 3 bronz madalya elde edebildi.

Erkeklerde grekoromen stilde Rıza Kayaalp, serbestte ise Taha Akgül bronz madalya aldı.

Kadınlarda da Yasemin Adar bronz madalya elde ederken, bu branşta madalya kazanan ilk Türk kadın güreşçi oldu.

En fazla madalya karatede geldi

Türk sporcular en fazla madalyayı karate branşında çıkardı.

Karate branşında milli sporcular bir gümüşün yanı sıra 3 bronz madalyayla oyunları tamamladı.

Eray Şamdan bu branşta gümüş madalya alan sporcu olurken Ali Sofuoğlu, Merve Çoban ve Uğur Aktaş bronz madalya elde etti.

Tekvandoda 2 madalya

Türk sporcular tekvandoda da 2 madalya kazandı.

Tokyo 2020'nin ilk günlerinde mücadeleye çıkan milli tekvandoculardan Hatice Kübra İlgün ile Hakan Reçber bronz madalya kazandı.

En fazla branşla madalya alınan olimpiyat oldu

Türkiye olimpiyatlar tarihinde en fazla branşla madalyayı da Tokyo 2020'de çıkardı.

Geçmiş oyunlarda en fazla 5 branşta madalya alabilen milli sporcular 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda bunu 6 dala çıkardı.

Londra 1948'de 12 madalya alan Türkiye bunların 11'in güreşte kazanırken, birini de atletizmde elde etmişti. Sonraki oyunlarda istediğini alamayan milli sporcular, Sydney 2000 oyunlarında ise halter, güreş, judo ve tekvando olmak üzere 4 branşta 5 madalyaya ulaşmıştı.

Londra 1948'den sonraki en fazla madalyanın alındığı Atina 2004'te ise Türk temsilciler halter, boks, tekvando, atletizm ve güreşte 11 madalya çıkarmıştı. Pekin 2008'de 5 madalya gelirken güreş, tekvando ve bokstaki Türk temsilciler bunları kazanmıştı.

Londra 2012'de 3 madalyada kalan Türkiye, tekvando ve güreşte bu başarıyı sağlayabilmiş, Türk sporcular Rio 2016'da ise güreş, halter, tekvando ve atletizmde 8 madalya elde etmişti.

Türkiye, 1960 Roma Olimpiyat Oyunları'ndaki 9 madalyasını da güreşte kazanmıştı.

11 branşta madalya çıkmadı

Türk sporcular mücadele ettikleri 11 branşta madalya almayı başaramadı.

Türkiye, Tokyo 2020'de 25 sporcu olmak üzere en çok atletizmde katılırken, milli sporcular bu branşta madalya alamadı.

Milli sporcular Tokyo 2020'de yer aldıkları atıcılık, badminton, bisiklet, eskrim, judo, kürek, modern pentatlon, yelken ve yüzmede de madalya alma başarısı gösteremedi.

Takımlar düzeyinde Türkiye'yi Tokyo'da temsil eden A Milli Kadın Voleybol Takımı ise çeyrek finalde Güney Kore'ye elendi.

Olimpiyat, Türkiye, Tokyo, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri! Türkiye 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 6 branşta madalya kazandı - Son Dakika Spor


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