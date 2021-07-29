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Son dakika haberleri: Türkiye Bedensel Engelliler bilek güreşi müsabakaları Çankırı'da - Son Dakika

Son dakika haberleri: Türkiye Bedensel Engelliler bilek güreşi müsabakaları Çankırı'da

29.07.2021 14:47
Son dakika haberleri: Türkiye Bedensel Engelliler bilek güreşi müsabakaları Çankırı'da, System.String[]

Son dakika haberler... Çankırı'da 23 ilden 66 sporcunun katılımıyla düzenlenen Türkiye Bedensel Engelliler bilek güreşi müsabakaları devam ediyor.

Çankırı'da 23 ilden 66 sporcunun katılımıyla düzenlenen Türkiye Bedensel Engelliler bilek güreşi müsabakaları devam ediyor.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen bilek güreşi müsabakaları Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde gerçekleştiriliyor. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı organizasyonda 23 ilden 66 sporcu yer alırken başarılı olanlar da milli takımda ve uluslararası müsabakalarda ülkeyi temsil edecek.

Karşılaşmaları yerinde takip eden Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, "Kurşunlu ilçemizde bedensel engelliler bilek güreşi müsabakalarını yapmaktayız. Bu tür organizasyonların ilimizde ve ilçelerimizde yapılması ilçelerimizi sosyokültürel yapısına katkı sağlayacaktır. Biz de bu amaçla elimizden geldiği ölçüde benzer etkinlikleri sportif faaliyetleri ve uygun ilçelerimizi de yapmaya çalışıyoruz. Kurşunlu ilçemiz bundan önce alt yapı itibari ile yeterli değildi. Salonumuz bakımsızdı. Biz göreve geldiğimiz andan itibaren öncelikle tesislerimizin onarımlarını gerçekleştirdik. Burada da ilçe spor salonumuzun bakım onarımlarını gerçekleştirdik. Şu anda bu ve benzeri faaliyetlere hazır hale getirildi. Bundan sonra farklı faaliyetlerle hem buradaki toplumumuzun hem de sporseverlerin karşısına çıkacağız. Amacımız Çankırımızı spor şehri haline getirmek" dedi.

"Bileğimizin gücünü dünyaya ve Avrupa'ya kabul ettirmiş bir branşız"

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk ise, "Pandemi nedeniyle uzun süre spor faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldık. 19 aktif branşımız içerisinde etkilenen branşlarımızdan birisi oldu bilek güreşi branşımız. Hem dünya şampiyonları hem Avrupa şampiyonları çıkartmış çok önemli ve başarılı branşımız. Bileğimizin gücünü dünyaya ve Avrupa'ya kabul ettirmiş bir branşız. Dolayısıyla tekrar bir araya geldiğimiz için mutluluk duyuyorum. Çok güzel bir ortamda gerçekleşiyor bilek güreşi organizasyonları. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Burada şampiyon olan arkadaşlarımız teknik kurulumuzun süzgecinden geçerek uluslararası yarışmalara gidip gidemeyecekleri konusunda bir değerlendirmeye tabii tutulacaklardır" ifadelerini kullandı.

"56 sporcuyla Türkiye'yi temsil edecek"

Federasyon Başkanı Uztürk, 56 sporcuyla Tokyo Paralimpik oyunlarında Türkiye'yi temsil edeceklerini belirterek, "Şimdi diğer hedefimiz 56 sporcu ile ülkemizi temsil edeceğimiz Tokyo Paralimpik Oyunlarına gideceğiz. 19 Ağustos'ta Tokyo'ya uçacağız. Olimpiyat oyunları bittikten sonra engellilerin paralimpik oyunları başlıyor. Orada da madalyalarla inşallah ülkemize güzel haberler ulaştırmaya çalışacağız" diye konuştu - ÇANKIRI

Son dakika haberleri: Türkiye Bedensel Engelliler bilek güreşi müsabakaları Çankırı'da
Son dakika haberleri: Türkiye Bedensel Engelliler bilek güreşi müsabakaları Çankırı'da
Son dakika haberleri: Türkiye Bedensel Engelliler bilek güreşi müsabakaları Çankırı'da
Son dakika haberleri: Türkiye Bedensel Engelliler bilek güreşi müsabakaları Çankırı'da
Son dakika haberleri: Türkiye Bedensel Engelliler bilek güreşi müsabakaları Çankırı'da

Bedensel Engelliler, Spor Federasyonu, Çankırı, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri: Türkiye Bedensel Engelliler bilek güreşi müsabakaları Çankırı'da - Son Dakika Spor


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