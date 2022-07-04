Erzurum 'da 24 Haziran- 1 Temmuz tarihlerinde düzenlenen turnuvada 42 kiloda ringe çıkan Melek Özdemir birinci, Hilal Sena Aygün de 51 kiloda üçüncü oldu.

Kaynak: AA

Melek Özdemir, Türkiye, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Türkiye Beyazay Derneği Samsun Şubesinin iki sporcusu madalya kazandı - Son Dakika

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