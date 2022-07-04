Son dakika haberleri: Türkiye Beyazay Derneği Samsun Şubesinin iki sporcusu madalya kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Türkiye Beyazay Derneği Samsun Şubesinin iki sporcusu madalya kazandı

04.07.2022 15:38
Son dakika haberleri: Türkiye Beyazay Derneği Samsun Şubesinin iki sporcusu madalya kazandı

Edinilen son dakika haberine göre Türkiye Beyazay Derneği Samsun Şubesi Spor Kulübünün iki sporcusu, Üst Minikler Boksun Yıldızları Türkiye Şampiyonası'nda madalya kazandı.

Türkiye Beyazay Derneği Samsun Şubesi Spor Kulübünün iki sporcusu, Üst Minikler Boksun Yıldızları Türkiye Şampiyonası'nda madalya kazandı.

Erzurum'da 24 Haziran- 1 Temmuz tarihlerinde düzenlenen turnuvada 42 kiloda ringe çıkan Melek Özdemir birinci, Hilal Sena Aygün de 51 kiloda üçüncü oldu.

Türkiye Beyazay Derneği Samsun Şubesi Spor Kulübü Başkanı Mehmet Akbulut, Melek Özdemir ve Hilal Sena Aygün'ü başarılarından dolayı kutladı.

Akbulut, "Gençlerimizin farklı spor branşlarında başarı haberlerini almak bizleri gururlandırıyor. Sporcularımızın başarılarında katkıda bulunan ailelerine, hocalarına ve emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Trampolin Cimnastik Takımı, başarılarıyla Karatay'ı temsil etmeye devam ediyor Trampolin Cimnastik Takımı, başarılarıyla Karatay'ı temsil etmeye devam ediyor Kabotaj Bayramı'nda 'Mavi Vatan' vurgusu Kabotaj Bayramı'nda 'Mavi Vatan' vurgusu
Kaynak: AA

Melek Özdemir, Türkiye, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Türkiye Beyazay Derneği Samsun Şubesinin iki sporcusu madalya kazandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:36 Bakan Bilgin'den enflasyon açıklaması: Enflasyon tahminlerimizi zorladı, bu kadar artış beklemiyorduk
16:32 Bakan Bilgin'den milyonlarca EYT'liyi ilgilendiren açıklama: Yıl sonuna kadar çözeceğiz
16:27 Özbekistan'da kalıtımsal hastalıkla doğan bebek görenleri şoke etti: Yalnızca iki saat hayatta kalabildi
16:27 Sözleşmesindeki özel madde gün yüzüne çıktı! Arda Güler yok pahasına Fenerbahçe'den gidebilir
16:21 Amerikalı rap sanatçısı Playboi Carti, platformdan düştü
16:15 Kanadalı oyuncu Cyle Larin, Beşiktaş'ın ardından Club Brugge ile sözleşme imzaladı
16:01 Rusya, Ukrayna'nın doğudaki son kalesi Luhansk'ı da ele geçirdi
15:29 TikTok deliliğine her gün bir yenisi ekleniyor! Ölmek üzere olan babasına şırıngayla alkol içirdi
15:19 Fenerbahçe kampında futbolcularla fotoğraf çektirmek isteyen Galatasaray taraftarına Kim Min-jae'den "Hayır" yanıtı! O anlar gündem oldu
15:15 Doğallıktan yana olduğunu her fırsatta dile getiren Tuba Büyüküstün estetikli halde görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 16:45:58. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Türkiye Beyazay Derneği Samsun Şubesinin iki sporcusu madalya kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement